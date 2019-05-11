Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил эксперт

Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире телеканала NewsOne.

С первого июня Россия будет поставлять Украине уголь, нефть и нефтепродукты только по отдельным разрешениям. Такие ограничения стали одними из контрмер на расширение Киевом списка запрещенных для импорта российских товаров. По словам эксперта, эта мера наделила Москву "мощным рычагом влияния".

"Очевиден факт, что российские власти получили мощный рычаг влияния на ситуацию с поставками и, соответственно, на рынок нефтепродуктов в Украине с проекцией на общее состояние украинской экономики", — сказал он.

Тем не менее, по словам Марунича, прекращения поставок нефтепродуктов из России не предвидится, поскольку крупные компании вроде "Роснефти" уже получают разрешение на экспорт топлива на Украину.

Эксперт также прокомментировал возможность заключения нового контракта между Москвой и Киевом на прямые поставки газа и снижение цены на голубое топливо для населения Украины.

"Пока что никаких переговоров (по поводу снижения цены на газ для Украины на 25 процентов — Прим. ред.) в этом направлении, как я вижу, не ведется. И я не вижу желания украинской власти подписывать новый транзитный контракт с Российской Федерацией. Более того, "Нафтогаз" собирается в очередные суды с "Газпромом". Очевидно, что такая постановка вопроса никак не содействует подписанию нового транзитного контракта. И с 1 января мы его вряд ли увидим", — заключил Марунич.