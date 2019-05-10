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США призвали Венгрию вести себя «более ответственно» в конфликте с Украиной 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
США призывают Венгрию решать проблемы с Украиной вокруг закона об образовании напрямую по дипломатическим каналам и вести себя более ответственно по этому вопросу, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
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Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проведут 13 мая переговоры в Белом доме.
По словам представителя администрации, США обеспокоены тем фактом, что Венгрия пытается вынести спор с Украиной на международный уровень, призвав решать все вопросы напрямую с властями в Киеве и "по дипломатическим каналам".
Чиновник отметил, что Венгрия должна действовать "более ответственно" в этом вопросе.
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающим возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.
Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш ранее заявил, что власти Украины приняли "полуфашистский" закон об образовании и попирают права меньшинств. Также Гуйяш выразил надежду на то, что властям Венгрии удастся наладить отношения с новой администрацией Украины, поскольку общаться с нынешней Будапешт не смог.
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Украина , В мире , Виктор Орбан , Дональд Трамп , Администрация США , Венгрия , США
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