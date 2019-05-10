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Парубий встал на защиту закона о госязыке 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что не позволит сорвать принятие закона о национальном языке.
Уверяю, я как председатель ВР и гражданин Украины Андрей Парубий не позволю сорвать подписание Закона о функционировании украинского языка как государственного. При любых условиях на следующей неделе Закон будет подписан и вступит в силу, — написал председатель Рады в своём Twitter.
Парламент Украины в апреле принял закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сфер обслуживания.
Как писал News.ru, ранее Раду призвали отменить закон об исключительности украинского языка, который предусматривает использование его практически во всех сферах жизни. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте парламента. Автором выступил координатор движения «Защитим русский язык на Украине» Андрей Иванов.
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Комментарии
Украина , В мире , Андрей Парубий , Андрей Иванов , Верховная Рада
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