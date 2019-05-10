Парубий встал на защиту закона о госязыке

Уверяю, я как председатель ВР и гражданин Украины Андрей Парубий не позволю сорвать подписание Закона о функционировании украинского языка как государственного. При любых условиях на следующей неделе Закон будет подписан и вступит в силу, — написал председатель Рады в своём Twitter.

Запевняю, я як Голова Верховної Ради України і громадянин України Андрій Парубій не дозволю зірвати підписання Закон про функціонування української мови, як державної. За будь яких умов наступного тижня Закон буде підписаний і набуде чинності. #захисти_мову#захисти_Україну pic.twitter.com/Rzv68vKEvv— Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 10 мая 2019 г.

Парламент Украины в апреле принял закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сфер обслуживания.