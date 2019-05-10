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Украина снова открыла огонь по Донбассу 

News.ru + ещё 1 54 минуты назад
Фото: General Staff of the Armed Forces of Ukraine/Facebook
Украинские силовики вечером 10 мая обстреляли окраины ДНР 30-ю минами калибрами 120 и 82 мм.
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Под поражение попали четыре города. Информации о пострадавших и погибших нет, передаёт РИА Новости.
Украинские власти уже пять лет ведут военные операции против самопровозглашённых ЛНР и ДНР, которые заявили, что хотят стать независимыми от Киева после госпереворота в 2014 году. На сегодняшний день известно, что за всё время военных действий погибли около 13 тысяч человек.
Ранее News.ru писал, что украинские силовики в течение недели нарушали режим прекращения огня около 60 раз. В результате в самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) пострадали два человека.
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Украина , В мире , РИА Новости
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