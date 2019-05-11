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Только украинский: суд не стал блокировать Закон о госязыке 

Рамблер + ещё 17 42 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Киевский суд не стал блокировать Закон о госязыке, согласно которому украинский становится единственным языком практически во всех сферах жизни. Законопроект предстоит подписать спикеру Верховной рады Андрею Парубию, сообщает РИА Новости.
С заявлением, которое могло помешать вступлению закона в силу, в Окружной административный суд обратилась общественная организация «Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной». Суд счел, что никаких убедительных доказательность противоправности действий Парубия в нем не было. Спикер Верховной рады — предпоследнее звено в этой цепи, после него закон должен подписать президент, а затем он вступит в силу.
Действующий президент Петр Порошенко говорил, что подпишет его не раздумывая. А новоизбранный глава государства Владимир Зеленский заявил, что готов проверить закон на предмет соблюдения прав и интересов граждан.
По мнению постоянного представителя России при ОБСЕ Александра Лукашевича, этот закон, по сути, разделит жителей страны на говорящих по-украински и всех остальных, кому станет гораздо сложнее жить в стране, где их права будут ограничены.
Верховная рада приняла закон 25 апреля. Он предусматривает, что украинский станет единственным языком почти во всех сферах жизни страны, при этом на русском языке говорит более половины населения Украины.
Комментарии97
Украина , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Андрей Парубий , Верховная Рада , РИА Новости
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