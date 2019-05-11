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Суд Киева не удовлетворил заявление о запрете подписания закона о госязыке 

RT на русском + ещё 15 37 минут назад
Фото: globallookpress.com
Суд в Киеве отказался удовлетворить заявление о запрете спикеру Верховной рады Андрею Парубию подписывать закон о государственном языке.
«Окружной административный суд города Киев, рассмотрев заявление об обеспечении иска… Постановил отказать в его удовлетворении», — приводит сообщение суда РИА Новости.
Как отмечается, заявитель не доказал противоправность действий спикера парламента.
Ранее Андрей Парубий заявил, что не позволит сорвать подписание языкового закона.
29 апреля президент Украины Пётр Порошенко подтвердил намерение подписать принятый Верховной радой закон.
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Украина , В мире , Петр Порошенко , Андрей Парубий , Верховная Рада , РИА Новости
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