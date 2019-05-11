Суд в Киеве отказался удовлетворить заявление о запрете спикеру Верховной рады Андрею Парубию подписывать закон о государственном языке.
«Окружной административный суд города Киев, рассмотрев заявление об обеспечении иска… Постановил отказать в его удовлетворении», — приводит сообщение суда РИА Новости.
Как отмечается, заявитель не доказал противоправность действий спикера парламента.
Ранее Андрей Парубий заявил, что не позволит сорвать подписание языкового закона.
29 апреля президент Украины Пётр Порошенко подтвердил намерение подписать принятый Верховной радой закон.