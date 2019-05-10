В Раде выступили против инаугурации Зеленского 19 мая из-за «гнилого воскресенья»

Об этом сообщает «112 Украина».

«Лично я против 19 числа, могу объяснить свою позицию. Если смотреть на такие вещи, как когда и что начинать, то я, как человек, который изучал астрономию (скорее всего, речь идёт всё-таки об астрологии. — RT), очень хорошо знаю и имею большой жизненный опыт, 19 мая — это первый день третьей недели месяца, так называемое «гнилое воскресенье», на которое никто ничего хорошего не начинает, и вообще ничего начинать делать нельзя», — сказал он.

По его словам, его позиция никак не связана с предрассудками, так как это, согласно его мнению, «обычные солнечно-лунно-земные связи, связанные с гравитацией, которые оказывают большое влияние на жизнь людей».

«Это моя такая личная позиция, которую я буду отстаивать и на фракции, и, если будет возможность, в зале Верховной Рады», — заключил он.

Ранее депутат Верховной рады Виталий Куприй выступил с предложением провести церемонию инаугурации Зеленского 20 мая.