«Гнилое воскресенье»: инаугурация Зеленского под угрозой

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«Гнилое воскресенье»: депутат пообещал помешать инаугурации Зеленского 19 мая 

Рамблер + ещё 9 4 минуты назад
Депутат-астролог заявил в Раде, что не даст Зеленскому вступить в должность президента «в гнилое воскресенье».
Депутат Рады Олег Куприенко заявил, что всеми силами будет препятствовать президентской инаугурации Владимира Зеленского, если ее назначат на 19 мая.
Куприенко невзлюбил этот день из-за увлечения астрологией. В интервью украинской прессе он ошибочно назвал ее «астрономией».
«Я, как человек, который изучал астрономию, очень хорошо знаю и имею большой жизненный опыт, 19 мая — это первый день третьей недели месяца, так называемое гнилое воскресенье, на которое никто ничего хорошего не начинает и вообще ничего начинать делать нельзя», — объяснил парламентарий
Избранник настаивает, что это не предрассудки, а «обычные солнечно-лунно-земные связи, связанные с гравитацией, оказывающие большое влияние на жизнь людей».
Куприенко (он входит во фракцию Радикальной партии Ляшко) подчеркнул, что намерен отстаивать свою позицию в зале Верховной рады.
Комментарии85
Украина , Видео , В мире , Конфликты , Политика , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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