«Гнилое воскресенье»: инаугурация Зеленского под угрозой

«Гнилое воскресенье»: депутат пообещал помешать инаугурации Зеленского 19 мая

Депутат-астролог заявил в Раде, что не даст Зеленскому вступить в должность президента «в гнилое воскресенье».

Депутат Рады Олег Куприенко заявил, что всеми силами будет препятствовать президентской инаугурации Владимира Зеленского, если ее назначат на 19 мая.

Куприенко невзлюбил этот день из-за увлечения астрологией. В интервью украинской прессе он ошибочно назвал ее «астрономией».

«Я, как человек, который изучал астрономию, очень хорошо знаю и имею большой жизненный опыт, 19 мая — это первый день третьей недели месяца, так называемое гнилое воскресенье, на которое никто ничего хорошего не начинает и вообще ничего начинать делать нельзя», — объяснил парламентарий

Избранник настаивает, что это не предрассудки, а «обычные солнечно-лунно-земные связи, связанные с гравитацией, оказывающие большое влияние на жизнь людей».