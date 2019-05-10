СМИ: между Филаретом и главой «новой церкви» Украины разгорелся конфликт

Глава "новой церкви" Украины Епифаний Думенко признал, что между ним и бывшим лидером неканонической структуры "Киевский патриархат", раскольником Филаретом Денисенко произошел конфликт. Об этом сообщается на сайте "Телевизионной службы новостей" телеканала 1+1.

Денисенко созвал на встречу епископов "новой церкви", чтобы обсудить с ними восстановление "Киевского патриархата", распущенного перед "объединительным собором" украинских неканонических церковных структур. При этом Думенко на данную встречу, как отмечает телеканал, не пригласили.

Как заявил глава "новой церкви", из-за конфликта они с Денисенко ни разу не проводили совместную службу, сообщает ТСН.

"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране. Каноническая Украинская православная церковь , которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии.

В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.