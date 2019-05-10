Месть за День Победы: бандеровцы грозят Лободе бойкотом

Украинский телеканал «Интер» подвергся критике из-за трансляции программ, приуроченных к Дню Победы. Согласно представителям общественной инициативы «Отключи Российское», в этих передачах используется советская символика, что, по их мнению, противоречит законам Украины

Представители общественной инициативы «Отключи Российское» обратились в Службу безопасности Украины (СБУ) с официальным письмом о запрете трансляции программ, приуроченных к 9 мая, на телеканале «Интер», передает «Украина.Ру».

По данным издания, речь идет о передаче «Победа. Одна на всех» и фильме «Ни шагу назад!». Среди претензий, перечисленных в обращении, упоминается то, что фильм профинансирован Министерством культуры России и снят в Крыму

«9 мая на телеканале «Интер» будет транслироваться программа «Победа. Одна на всех» и фильм «Ни шагу назад!», среди актеров которого — главный герой российской ленты «Донбасс. Окраина» — Гела Месхи».

Отмечается, что в обоих проектах используется советская символика, которая, по мнению представителей общественной инициативы, нарушает закон Украины.

Кроме того, украинские радикалы провели акцию у офиса компании в Киеве с требованием запретить телеканал.

«Мы с 2016 года выступаем за то, чтобы телеканал «Интер» прекратил свое существование. Мы писали заявления в Службу безопасности Украины, мы посещали суды, мы посещали заседание Нацсовета по ТВ. И сегодня опять 9 мая, 5 год российско-украинской войны. «Интер» и дальше продолжает насаживать свою идеологию русского мира, транслируя концерт «Победа одна на всех», где опять навязывается идея общей советской идентичности», — приводит их слова РИА «Новости».

Накануне 9 мая Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания призвал телеканал «Интер» внести изменения в свою программу ко Дню Победы. Согласно заявлению ведомства, праздничное вещание является «очередной манипуляцией и танцами на ранах общества». Сами представители телеканала отказались комментировать ситуацию.

В этом году среди участников концерта «Победа. Одна на всех» были заявлены Таисия Повалий Светлана Лобода . В 2018 году Лобода уже оказывалась в центре скандала после выступления на праздничном концерте на телеканале «Интер». Тогда многих зрителей расстроил тот факт, что в состав артистов вошли исполнители, которые активно гастролируют по России.

Незадолго до 9 мая руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная в интервью «Страна.ua» рассказала о влиянии украинизации на телевидение. По ее словам, несмотря на сложившуюся «тенденцию», телеканал продолжит праздновать День Победы.

«Не очень просто всегда плыть против течения, не все бойцы — люди разные. И у всех свой предел прочности. Своим эфиром в День Победы мы даем людям эмоциональную поддержку — нам об этом пишут тысячи людей после 9 мая — мы это делаем каждый год», — цитирует Безлюдную издание.

Что касается программы «Победа. Одна на всех», продюсер рассказала, что считает ее центральным событием эфира. По словам Безлюдной, ее цель — объединить граждан бывшего Союза.

«Наше праймовое, центральное событие — это концерт «Победа. Одна на всех». Он так называется уже не первый год. Это наше брендовое название — мы менять его не будем, в нем отражена основная идея. Победа одна на всех — и тогда, на все народы Советского Союза, все воевали», — пояснила она.

Возмущение радикально настроенных граждан Украины вызвал и тот факт, что одним из участников концерта стал дуэт Анна-Мария. В конце февраля финалистки украинского отбора на «Евровидение-2019» сестры Анна и Мария Опанасюк подверглись критике из-за своей позиции по Крыму. В частности, девушки заявили, что не считают Крым украинским, чем довели певицу Джамалу до слез.

«Мы их и до этого приглашали, и сейчас приглашаем, и будем приглашать. Я считаю, что девчонки — молодцы. Во-первых, они — хорошие артисты. У них реально — голоса», — прокомментировала Безлюдная.

При этом медиаменеджер подчеркнула, что не питает иллюзий по поводу нового президента Украины Владимира Зеленского и изменений в гуманитарной политике в том, что касается запретов на показы советских фильмов.

«Я очень осторожно всегда отношусь к подобным вещам — вообще не обольщаюсь никакой политикой и никакими политиками. Не восхищаюсь, не очаровываюсь, а потому потом и не разочаровываюсь. Мне не свойственны какие-то оценки: о, теперь будет вот так — ура! А теперь побежали в другую сторону! — сказала Безлюдная. — Поэтому поживем — увидим. Конечно, я хочу, чтобы миллионы людей, все жители Украины не страдали от языковых ограничений, запретов фильмов, книг. Считаю, это необходимо менять».

«Интер» неоднократно становился объектом нападений радикалов, обвиняющих журналистов в «антигосударственной позиции». В прошлом году телеканал также подвергся санкциям из-за трансляции в День Победы. Тогда его представители заявили, что категорически не согласны с решением Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о наложении штрафа в связи с выходом программы «Победа. Одна на всех». Кроме того, руководство «Интера» утверждало, что будет защищать свои интересы и интересы миллионов телезрителей в судебном порядке.