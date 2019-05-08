Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский «помирил» ветеранов Красной армии и УПА 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Избранный украинский президент Владимир Зеленский опубликовал фотографию, на которой два участника Великой Отечественной войны с разных сторон жмут друг другу руки.
Слева от Зеленского на фото запечатлена Прасковья Зеленчук, сообщил политик.
«В 13 лет стала связной в УПА. Передавала информацию, провиант, вязала свитера», — написал о ней Зеленский в своем Facebook.
Справа от него стоит пожилой мужчина. «Иван Аникеевич Залужный. 10 мая ему исполнится 101 год. Капитан первого ранга морской пехоты ВМФ СССР, участник Второй мировой войны. Награжден многочисленными орденами и медалями», — рассказал про него Зеленский.
Он также уточнил, что единственный внук Залужного погиб в Донбассе во время войны.
«Сегодня, в День памяти и примирения, мы чтим и поклоняемся перед всеми, кто боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Второй мировой войны», — добавил Зеленский.
Напомним, на Украине пытаются пересмотреть историю Великой Отечественной войны, в частности, обелив роль запрещенных в России Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии. Украинские националисты в том числе пытались сорвать акцию «Бессмертный полк», срывали акции в честь блокадников Ленинграда.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Эксперт объяснил значимость Авакова для Зеленского и Коломойского Операцию ВСУ в Донбассе возглавил любитель интернет-флирта Зеленского попросили не «глумиться над памятью репрессированных» в день инаугурации
Комментарии187
Украина , В мире , Владимир Зеленский , Украинская повстанческая армия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Подробности трагедии на Алтае4
Иран выдвинул ультиматум России и Европе179
Не прошел техосмотр: новый поворот в трагедии с SSJ75
Скандал, которого не ждали: что наделал Порошенко812
Трагедия в Шереметьеве: «черные ящики» расшифрованы37
Видео
SSJ-100 не смог взлететь в Ростове
Происшествия
«А впереди тьма черная»: Пассажир SSJ-100 о своем спасении
Происшествия Катастрофы
Япония захотела помириться с Россией
Политика Азия
Названы ошибки экипажа сгоревшего SSJ 100
Происшествия Катастрофы
Трагедия на Алтае: спасатели сделали первые находки
Происшествия
Не отвертится: Порошенко явится на допрос
В мире Украина
«Дружба с США разбита»: в Германии очень обиделись
В мире Статьи
Сирийцы показали отбитый у повстанцев город
В мире Армия
Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали ребенка
Шоу-бизнес
Умер Евгений Крылатов
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение