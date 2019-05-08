Зеленский «помирил» ветеранов Красной армии и УПА

Избранный украинский президент Владимир Зеленский опубликовал фотографию, на которой два участника Великой Отечественной войны с разных сторон жмут друг другу руки.

Слева от Зеленского на фото запечатлена Прасковья Зеленчук, сообщил политик.

«В 13 лет стала связной в УПА. Передавала информацию, провиант, вязала свитера», — написал о ней Зеленский в своем Facebook.

Справа от него стоит пожилой мужчина. «Иван Аникеевич Залужный. 10 мая ему исполнится 101 год. Капитан первого ранга морской пехоты ВМФ СССР, участник Второй мировой войны. Награжден многочисленными орденами и медалями», — рассказал про него Зеленский.

Он также уточнил, что единственный внук Залужного погиб в Донбассе во время войны.

«Сегодня, в День памяти и примирения, мы чтим и поклоняемся перед всеми, кто боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Второй мировой войны», — добавил Зеленский.