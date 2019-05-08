Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министра

Коломойский считает, что помимо Авакова в нынешнем кабмине "некого отметить".

"Он [Аваков] должен остаться в правительстве. Чтобы в стране не происходило, он является фундаментом", — сказал Коломойский.

Также бизнесмен добавил, что считает Авакова "фактором стабильности" на Украине.

Коломойский не уточнил, какие качества Авакова вызывают у него симпатию.

Ранее Коломойский назвал срок возвращения на Украину.