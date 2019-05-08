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Коломойский посоветовал Зеленскому оставить одного министра 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что избранному президенту страны Владимиру Зеленскому не следует увольнять министра внутренних дел Арсена Авакова. Свое мнение он выразил в интервью Bihus.info.
Коломойский считает, что помимо Авакова в нынешнем кабмине "некого отметить".
"Он [Аваков] должен остаться в правительстве. Чтобы в стране не происходило, он является фундаментом", — сказал Коломойский.
Также бизнесмен добавил, что считает Авакова "фактором стабильности" на Украине.
Коломойский не уточнил, какие качества Авакова вызывают у него симпатию.
Ранее Коломойский назвал срок возвращения на Украину.
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Украина , В мире , Игорь Коломойский , Владимир Зеленский , Арсен Аваков
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