Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко просила его помочь ей на выборах президента Украины. Об этом он рассказал в интервью Bihus.info.
По словам Коломойского, Тимошенко уже в момент обращения знала, что он ей не сможет помочь. Он добавил, что если "за кого-нибудь даст деньги", то впоследствии окажется "заложником".
При этом бизнесмен отметил, что к Тимошенко выстроилась "очередь" из людей, которые хотели оказать ей финансовую поддержку на выборах.
Тимошенко в первом туре выборов уступила избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому и действующему главе страны Петру Порошенко.
Ранее Коломойский назвал срок возвращения на Украину.