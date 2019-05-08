Коломойский: Тимошенко просила помочь ей на выборах

По словам Коломойского, Тимошенко уже в момент обращения знала, что он ей не сможет помочь. Он добавил, что если "за кого-нибудь даст деньги", то впоследствии окажется "заложником".

При этом бизнесмен отметил, что к Тимошенко выстроилась "очередь" из людей, которые хотели оказать ей финансовую поддержку на выборах.

Ранее Коломойский назвал срок возвращения на Украину.