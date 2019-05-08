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Коломойский: Тимошенко просила помочь ей на выборах 

Газета.Ru 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко просила его помочь ей на выборах президента Украины. Об этом он рассказал в интервью Bihus.info.
По словам Коломойского, Тимошенко уже в момент обращения знала, что он ей не сможет помочь. Он добавил, что если "за кого-нибудь даст деньги", то впоследствии окажется "заложником".
При этом бизнесмен отметил, что к Тимошенко выстроилась "очередь" из людей, которые хотели оказать ей финансовую поддержку на выборах.
Тимошенко в первом туре выборов уступила избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому и действующему главе страны Петру Порошенко.
Ранее Коломойский назвал срок возвращения на Украину.
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Украина , В мире , Выборы на Украине , Игорь Коломойский , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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