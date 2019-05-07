Операцию ВСУ в Донбассе возглавил любитель интернет-флирта

Уходящий президент Украины Петр Порошенко сменил командующего объединенной военной группировкой на Донбассе. Войска возглавил генерал-лейтенант Александр Сырский, особо знаменитый тем, что именно он был разбит под Дебальцево . В биографии генерала есть ряд пикантных подробностей, но куда большее значение имеет политический контекст его назначения.

Открытые источники и СМИ генералом Сырским ранее не интересовались из-за его кабинетной биографии. О нем известны только декларации о доходах (немного), фамилия жены (Харченко), сведения о квартирах в Киеве и Белой Церкви (105 кв метров в столице, а в БЦ — служебная) и автомобиль («Рено Меган»). В остальном биография совершенно стандартная.

Источники во властных структурах Украины рассказали газете ВЗГЛЯД, что у Сырского все-таки есть многочисленная родня в России , что сейчас не приветствуется в ВСУ. Но Сырскому, видимо, можно, потому что он один из ходячих символов «перемоги» наравне с киборгами. Это чисто украинская особенность — наголову разбитый генерал становится знаменитым и уважаемым, как Наполеон после Ваграма.

Кроме того, задолго до изменения ситуации на Украине и начала военных действий на Донбассе, в тихие и спокойные времена Сырский несколько раз попадал в разработку СБУ . В первой половине 2010-х годов Сырский как раз получил звание генерала и назначение в так называемый Объединенный оперативный штаб ВСУ на должность первого заместителя начальника штаба. Он отвечал за связь с НАТО . Но в то же время Сырский значительное время проводил за компьютером. На экране монитора у него практически никогда не закрывались российские социальные сети, особенно «Мой мир», в которых генерал вел интенсивную переписку с женщинами, в том числе, и, возможно, с россиянками. В какой-то момент на него донесли, поскольку офицеров штаба это раздражало. СБУ несколько раз начинало служебную проверку в адрес Сырского по факту недостаточного обеспечения секретности, но каждый раз нарушений не находило и дела закрывали. Его виртуальные романы сочли не наносящими ущерба национальной безопасности.

С другой стороны, офицеры, сталкивавшиеся с ним в Дебальцево, утверждали, что это один из немногих украинских генералов, способных обходиться «без короны». На его положительный имидж работает и тот факт, что генерал с автоматом в руках лично бывал на передовой на очень опасных участках. Он способен слушать и слышать, но дебальцевская история показала, что он вполне может свалить свою ответственность на подчиненных и затем их же и публично топить.

Ответственный за Дебальцево

Дело в том, что Сырский как командующий сектором «Б» должен был либо организовать оборону того, что на Украине до сих пор называют «Дебальцевским плацдармом», либо организовать отступление. Когда дым рассеялся, Сырский лично с автоматом в руках пытался сперва возглавить оборону Углегорска, затем знаменитую контратаку на Логвиново, целью которой было прорвать кольцо окружения. Углегорск, как известно, в итоге части ополчения под непосредственным командованием Захарченко взяли почти мгновенно, что и привело к обрушению обороны Дебальцевского выступа.

Что касается боев в Логвиново, то это самое интересное. Пробивались там ВСУ силами 30-й и 79-й бригад. Сырский сказал командирам бригад, что одновременно начнется прорыв со стороны Дебальцево с проходом танков на соединение в Логвиново. Это не случилось. Сырский впоследствии утверждал, что он лично обращался в штаб 30-й бригады в, чтобы они прислали танки, но его послали куда подальше. В бригаде это отрицают.

Следующий предмет обсуждения: наличие или отсутствие своевременно отданного приказа об отступлении из Дебальцево. Сырский утверждает, что приказ об отступлении был доведен до гарнизона и 30-й бригады, но все до единого участники этих событий либо это вовсе хором отрицают, либо говорят, что своевременно приказ до Дебальцево не дошел. Сырский настаивает, что приказы были доведены лично, что особенно бесит остальных участников событий. Отступление превратилось в хаос, который задним числом объявили «перемогой».

Позиция Петра Порошенко: войска героически и организованно вышли из котла, избежав катастрофических потерь. Позиция Сырского: «уход из Дебальцево был ключевым моментом, который оттягивал лучшие силы противника. После этих боев не было серьезных, масштабных попыток осуществить атаку. Противник понес тяжелые потери». То есть, по его логике, фронт стабилизировался и держится в неизменном виде четыре года не по факту политического прекращения огня и Минских соглашений, а потому что «противник понес потери».

За сдачу Дебальцево Порошенко наградил генерала Сырского орденом «За мужество» 2-й степени и повысил до генерал-лейтенанта. В 2017 году Сырский вернулся с Белой Церкви на Донбасс на должность командующего «Антитеррористической операцией». Затем прошел ребрендинг: война стала называться Операцией объединенных сил, а Сырского опять вернули в Белую Церковь, командовать 72-ой бригадой.

Разборки военачальников

Теперь же события вокруг Дебальцево перешли в политическую плоскость — поскольку Владимир Зеленский одной из ключевых позиций своей риторики сделал «разбирательство по событиям в Иловайске и Дебальцево». Подразумевается, что разбирательство будет не только в адрес министров обороны Гелетея и Полторака и начгенштаба Муженко, но и в отношении старших офицеров, которые командовали на местах — командира сектора «Б» генерала Сырского и командира сектора «С» полковника Виктора Тарана. Эти двое сильно друг друга после Дебальцево не любят, а Сырский открыто пытается переложить ответственность на Тарана.

Логика Сырского такова. Начгенштаба Муженко приказал Сырскому возглавить оборону Дебальцево, после чего он лично прибыл в город. Там его затерроризировал полковник Таран бесконечными требованиям дать больше снарядов для ствольной артиллерии, ибо боеприпасы заканчивались. Сырский утверждает, что Таран и весь штаб сектора «С» (это западная часть выступа со стороны Горловки, там, где Углегорск) вели себя непрофессионально, «в штабе сектора отсутствовал анализ и прогноз действий противника», а донесения полковника Тарана сильно отличались от данных украинской разведки. И действовали они «ситуативно», отдав инициативу противнику.

Но, судя по всему, прав был именно полковник Таран, поскольку ни Сырский, ни штаб группировки вообще не рассматривали возможность наступления ополченцев со стороны Горловки, за что и поплатились. А в Донецке, наоборот, располагали точными сведениями о слабости позиций ВСУ на этом направлении.

У Логвиново течет небольшая речка со смешным названием Карапулька. Чтобы занять Логвиново и тем самым закрыть крышку котла, ополченцы должны были ее форсировать. Тут украинское командование приняло нестандартное решение, попахивающее трибуналом: взорвать к чертям собачьим дамбы выше по течению этой самой Карапульки, чтоб она разлилась аки море (это в холодном феврале-то!). По неустановленной причине дамба была взорвана только одна, а их там несколько. Карапулька на двадцатиградусном морозе разливаться отказалась, и ополченцы быстро наладили несколько переправ. Теперь Сырский утверждает, что единственную дамбу взорвал спецназ 73-го центра военной разведки, который подчинялся лично ему. А инженерные группы, которые подчинялись командиру сектор «С», то есть Виктору Тарану, поставленную задачу не выполнили. Тот есть, опять же Сырский весь в белом, а Таран понятно в чем.

Дальше — больше. Якобы Сырский еще в начале февраля приказал поставить на высоте у Логвиново противотанковый взвод, усиленный пехотой 13-го батальона. Они там постояли немного, замерзли и куда-то ушли. Сырский утверждает, что сам факт того, что в Логвиново на момент захода в него ополченцев никого не было — ответственность командующего сектором, то есть фактически обвиняет полковника Виктора Тарана в должностном преступлении.

Затем Сырский лично в ночь на 16 февраля занял две высоты на трассе севернее Логвиново, что «обеспечило безопасный вывод наших войск». Сырский признает, что шли пешком или на машинах, бросив технику, но главное — «организованно». Ему же принадлежит утверждение, что к этому моменту «противник был подавлен» и потому не мог противодействовать отступлению. В реальности же прекращение огня и отказ от полного физического уничтожения окруженной группировки был политическим решением. Никто не хотел их убивать в таких количествах на фоне переговоров в Минске. Позиция у Санжаровки, мимо которой Сырский «выводил колонны», позволяла просто перестрелять всех отступавших без разбора.

Выводы для Зеленского

Таким образом, если Зеленский все-таки решит начать разбирательства по всем котлам, то у него есть богатый материал. Генерал Сырский же будет сопротивляться до последнего, поскольку у него за эти годы сложилась четкая линия обороны, в котором он обвиняет всех вокруг и обеляет себя. Это будет скандал посильнее виртуальных романов в соцсетях.

Порошенко же фактически вынуждает Зеленского начать это разбирательство, поскольку генерал Сырский на посту командующего операцией на Донбассе — прямой вызов избранному президенту. Как он из этого выкрутится и какую линию поведения изберет — большой вопрос.

При этом романтический флёр, окутывавший генерала Сырского как «спасителя хлопцев», давно сошел на нет, и неудобные вопросы задают все чаще и чаще. Запасаемся поп-корном, ибо будет на что посмотреть.