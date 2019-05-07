Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Савченко заявила, что ее жизни угрожает опасность 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, заявила, что ее жизни угрожает опасность, а власти отказываются предоставлять ей госохрану.
Ранее судьи Броварского районного суда Киевской области не успели продлить арест Савченко и главе центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану, который также проходит по делу, до истечения срока действия предыдущего постановления суда. Таким образом, обвиняемых освободили в зале суда. Во вторник суд начал предварительное заседание по рассмотрению дела против Савченко и Рубана, однако перенес его из-за неявки защитников Рубана.
"Я имею право на госохрану как депутат Украины, у которого остается мандат и которому угрожает опасность. Я имею право на госохрану как гражданин Украины, если есть реальные угрозы, доказательства того, что мне угрожает опасность. А у меня были такие доказательства. Это и телефонные записи разговоров, это и переписка, это и свидетели", — заявила Савченко в зале суда.
Она заявила, что обращалась в МВД Украины, чтобы ей предоставили госохрану, но никакой реакции от ведомства не было.
"После моего освобождения (из СИЗО — ред.) мы наблюдаем слежку за нами, постоянное шпионство, постоянные конвои, которые нас сопровождают. Мы вновь вынуждены, подходя к машине, проверять ее на закладки (взрывчатки — ред.)", — добавила депутат.
Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате чего погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года президент России помиловал Савченко, после чего она вернулась на родину, где заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.
Последние новости
В Шереметьеве прокомментировали видео с глумлением над горящим SSJ-100 "Готов пойти в ад": о чем люди забыли на Радоницу Оборвавшиеся жизни: что известно о погибших в катастрофе в Шереметьево
Комментарии
Украина , В мире , Антон Волошин , Надежда Савченко , Игорь Корнелюк , МВД , ФСИН , Верховная Рада , ВГТРК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония захотела помириться с Россией30
Указ Путина: Украина анонсировала действенный ответ Кремлю102
У новейших российских подлодок нашли критический недостаток87
Пособник Гитлера? Сталина обвинили в блокаде Ленинграда20
«Пинать мертвого льва»: писательница взбесила Соловьева206
Видео
Япония захотела помириться с Россией
Политика Азия
Госпитализирован еще один член экипажа SSJ 100
Происшествия
«С удовольствием»: Европа отменит санкции?
В мире Европа
Указ Путина: Украина анонсировала действенный ответ Кремлю
В мире Конфликты
«Пинать мертвого льва»: писательница взбесила Соловьева
Общество
Появилось видео нападения на бизнесмена в Балашихе
Происшествия Криминал
Спасли африканца: мужчину вытащили из воды в центре Москвы
Происшествия
Появилось видео Шойгу на кабриолете Aurus
Армия Войска
Порошенко объяснил неявку на допрос об убийствах
В мире Украина
Московское метро изменило режим работы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение