Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, заявила, что ее жизни угрожает опасность, а власти отказываются предоставлять ей госохрану.
Ранее судьи Броварского районного суда Киевской области не успели продлить арест Савченко и главе центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану, который также проходит по делу, до истечения срока действия предыдущего постановления суда. Таким образом, обвиняемых освободили в зале суда. Во вторник суд начал предварительное заседание по рассмотрению дела против Савченко и Рубана, однако перенес его из-за неявки защитников Рубана.
"Я имею право на госохрану как депутат Украины, у которого остается мандат и которому угрожает опасность. Я имею право на госохрану как гражданин Украины, если есть реальные угрозы, доказательства того, что мне угрожает опасность. А у меня были такие доказательства. Это и телефонные записи разговоров, это и переписка, это и свидетели", — заявила Савченко в зале суда.
Она заявила, что обращалась в МВД Украины, чтобы ей предоставили госохрану, но никакой реакции от ведомства не было.
"После моего освобождения (из СИЗО — ред.) мы наблюдаем слежку за нами, постоянное шпионство, постоянные конвои, которые нас сопровождают. Мы вновь вынуждены, подходя к машине, проверять ее на закладки (взрывчатки — ред.)", — добавила депутат.
Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате чего погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года президент России помиловал Савченко, после чего она вернулась на родину, где заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.