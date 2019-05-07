Савченко заявила, что ее жизни угрожает опасность

Ранее судьи Броварского районного суда Киевской области не успели продлить арест Савченко и главе центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану, который также проходит по делу, до истечения срока действия предыдущего постановления суда. Таким образом, обвиняемых освободили в зале суда. Во вторник суд начал предварительное заседание по рассмотрению дела против Савченко и Рубана, однако перенес его из-за неявки защитников Рубана.

"Я имею право на госохрану как депутат Украины, у которого остается мандат и которому угрожает опасность. Я имею право на госохрану как гражданин Украины, если есть реальные угрозы, доказательства того, что мне угрожает опасность. А у меня были такие доказательства. Это и телефонные записи разговоров, это и переписка, это и свидетели", — заявила Савченко в зале суда.

Она заявила, что обращалась в МВД Украины, чтобы ей предоставили госохрану, но никакой реакции от ведомства не было.

"После моего освобождения (из СИЗО — ред.) мы наблюдаем слежку за нами, постоянное шпионство, постоянные конвои, которые нас сопровождают. Мы вновь вынуждены, подходя к машине, проверять ее на закладки (взрывчатки — ред.)", — добавила депутат.