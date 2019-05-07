Как сотрудники СБУ убивали адвоката «бойцов ГРУ»

Юрий Грабовский был одним из самых известных и, пожалуй, скандальных адвокатов Украины . При этом абсолютно аполитичным. В разное время он защищал и представителей власти, и оппозиционеров, и чиновников, и коммерсантов, и открытых бандитов. Бесплатно защищал активистов Майдана. Не боялся браться за сложные и неоднозначные дела, которые были чреваты риском для репутации и даже для жизни. Как раз таким было дело взятых в плен добровольцев народной милиции ЛНР Александра Александрова и Евгения Ерофеева, которых официальный Киев называл российскими военнослужащими, «бойцами ГРУ».

Защищать в суде «солдат страны-агрессора» означало настроить против себя власть, армию и спецслужбы, уличных националистов и большую часть СМИ. Бросить открытый вызов правительству. Это был смелый, незаурядный поступок. Уже после гибели адвоката Александрова и Ерофеева обменяют на Надежду Савченко

Дело об убийстве Грабовского — крайне запутанное и противоречивое. 5 марта 2016 года адвокат поехал из Киева в Одессу на встречу с друзьями, остановился в гостинице, а потом — внезапно исчез. Спустя день адвоката видели в сопровождении неизвестного в его киевском офисе, он забирал какие-то документы. Был нелюдим, нервничал, торопился.

В аккаунте адвоката в Facebook стали появляться странные, нетипичные для него сообщения. «Гуляем! Спасибо, что приняли», потом «на связи буду завтра», а потом адвокат пишет уже… из Египта «пришлось уехать с Украины не по своей воле! Зато я в безопасности». Через три недели обезображенный труп юриста нашли в лесополосе в Черкасской области. Лицевые кости были раздроблены. По версии украинской военной прокуратуры, адвокат стал жертвой ограбления.

Обвиняемыми назовут 26-летнего Артема Яковенко и 19-летнего Максима Чмилева. Но, во-первых, грабители по неизвестной причине записали видео с Грабовским, на котором тот отказывается защищать «русских солдат», так как «осознал ошибку» (обычно грабители видео с политическими покаяниями жертв все-таки не записывают). Потом эту запись презентовал главный военный прокурор Анатолий Матиос. Во-вторых, свидетель, который видел Грабовского в офисе (это был Сергей Федосеенко), не опознал в сопровождающем ни Яковенко, ни Чмилева. А после сам Федосеенко был найден мертвым.

Наконец, коллеги Грабовского считают, что из офиса в тот день пропали некие «документы, доказывающие невиновность Александрова и Ерофеева». Все эти детали свидетельствуют, что дело может быть не просто уголовным, а политическим.

По ходатайству прокуратуры Шевченковский суд Киева рассматривает дело в закрытом режиме. При этом, судя по обвинительному акту, в материалах отсутствует информация, которая составляет гостайну. Зато это чрезвычайно упрощает работу обвинения. ВЗГЛЯД пообщался с находящимся сейчас в Лукьяновском СИЗО главным подозреваемым в убийстве Артемом Яковенко (запись разговора есть в распоряжении редакции).

ВЗГЛЯД: Артем, как давно вы знакомы с Грабовским? Как вы познакомились?

Артем Яковенко: Лет шесть уже. В Киеве есть такой торговый центр «Глобус». И там есть Vodka Bar. Мы сидели с Грабовским за разными столиками. У него возник конфликт, скажем так, с кавказцами. Я знал учредителей бара и помог решить эту ситуацию, помог выйти Грабовскому из конфликта. Я профессионально занимаюсь спортом, боксер. Помог ему. Так и познакомились. Он дал мне свою визитку. Кажется, он был тогда помощником депутата…

ВЗГЛЯД: Когда вы виделись с ним в последний раз?

А. Я. : В Одессе, незадолго до убийства. Меня попросили встретиться с ним люди из СБУ.

ВЗГЛЯД: Вы сотрудничали с СБУ?

А. Я. : Все верно.

ВЗГЛЯД: Давно вы сотрудничали? Как это началось?

А. Я. : В начале 2016 года, когда наехали на мой бизнес, угрожали моим родственникам. Я занимался трейдингом, инвестициями, конвертацией валют. Бизнес делали вместе с партнером из Македонии. У нас был офис в бизнес-центре «Гулливер». Сначала к нам просто пришли какие-то люди, не представились, сказали, что я должен с ними поговорить, если хочу сохранить бизнес. Я их просто «послал». Довольно грубо, надо сказать. Потом через несколько дней, когда я возвращался домой из спортзала (хожу всегда пешком, идти километра три), меня затащили в машину.

Увезли. Сильно избили. Били по голове. Эти люди показали удостоверения СБУ. Я не помню, как они представлялись… один, кажется, назвался Александр или Андрей. Мне сказали, что сейчас «сложное время» и я обязан «отдать долги Родине», помочь разобраться с теми, кто «не любит Украину». И тогда все у меня будет хорошо с бизнесом. Речь шла о Грабовском.

ВЗГЛЯД: В СБУ знали, что вы знакомы с Грабовским?

А. Я. : Да, они имели доступ к контактам в его телефоне. Кажется, через одного из его помощников. И нашли там мой номер. Так вышли на меня. Мне нужно было выманить Грабовского, предложить ему «совместное времяпрепровождение» с общим знакомым. А вернее, я должен был познакомить его с моим знакомым. С нетрадиционной сексуальной ориентацией. Кроме того, мне рассказали, что Грабовский является не только гомосексуалистом, но и педофилом. Показали соответствующее видео. Это на восемьдесят процентов определило мое согласие сотрудничать с СБУ по Грабовскому.

ВЗГЛЯД: Вы назначили встречу с Грабовским. Что дальше?

А. Я. : Он хотел пойти в ресторан, но я уговорил его пойти на съемную квартиру. Было указание отвести его туда под любым предлогом, дать ему любые обещания. Я сказал Грабовскому, что дома готовы еда и спиртное и все такое, там я познакомлю его с человеком, ради которого он и приехал. Он согласился, выкурил сигарету. И мы пошли, поднялись в квартиру.

ВЗГЛЯД: Что произошло потом?

А. Я. : Рядом с домом стояли два фургона «Фольксваген» , где были сотрудники СБУ, которые контролировали меня. На квартире я связал Грабовского пластиковыми «стяжками». Мне нужно было расспросить Грабовского и сделать записи по поводу русских солдат и по поводу педофилии.

ВЗГЛЯД: То видео, которое было опубликовано военной прокуратурой, это все, что вы записали?

А. Я. : Нет, это короткая нарезка на тридцать секунд… Всего было около восьми записей. Эти видео не были опубликованы. Там Грабовский рассказывает, что за деньги занимался сексом с молодыми людьми и называет фамилии людей, которые занимались тем же самым. Сейчас я не могу их вспомнить, но, как я понял, это очень влиятельные люди. Через время мне пришло SMS-сообщение, что Грабовского «пора сдавать». И я передал его этим людям снизу, из «Фольксвагенов». Больше его не видел.

ВЗГЛЯД: Судя по той видеозаписи, которая была опубликована, Грабовский находился под действием наркотиков.

А. Я. : Нет, он не был под наркотиками. Таких указаний не было. Он был уставший после дороги, по дороге в Одессу у него сломалась машина. Он был в «убитом» состоянии, почти не отдыхал. Возможно, он выпил до этого. Потом мне сказали, что надо покинуть территорию Украины на несколько дней и после уничтожить телефон Грабовского. Создать впечатление, что на какое-то время сам Грабовский уехал из страны.

ВЗГЛЯД: В аккаунте Грабовского в Facebook после вашей встречи появилось несколько сообщений. Кто их делал?

А. Я. : Это был я. Как я сказал, нужно было создать видимость, что Грабовский активен, что он находится за границей.

ВЗГЛЯД: 6 марта Грабовский вернулся в Киев, зашел в свой офис в сопровождении другого человека и, возможно, забрал из кабинета какие-то документы и ценности. Это были не вы и не другой обвиняемый?

А. Я. : Нет, это был не я, свидетель меня не опознал. Не опознал он и Максима Чмилева. Я не знаю, кем был этот человек, который был с Грабовским в Киеве, но знаю, что был сотрудник СБУ. Поэтому, думаю, свидетеля, который его видел, тоже убрали.

ВЗГЛЯД: Как вы считаете, кто убил Грабовского?

А. Я. : Это украинские спецслужбы, СБУ. Его хотели скомпрометировать, опозорить, представить извращенцем, гомосексуалистом, педофилом. Только такой человек и может защищать русских.

Хотели дать сигнал остальным. Но что-то у них пошло не так. Может быть, его и не хотели убивать, но план поменялся. Или Грабовский себя повел не по плану. Возможно, он имена назвал на этих записях, что я делал, которые их испугали. А потом они все свалили на нас. СБУ это выгодно и удобно.

ВЗГЛЯД: Второй обвиняемый, ваш знакомый Максим Чмилев, признает вину и сотрудничает со следствием. Почему?

А. Я. : Это угрозы, это обещание получение малого строка. Обещание гарантий и материальных благ впоследствии, кажется, квартиры. Мне тоже обещали деньги.

ВЗГЛЯД: Кто представляет ваши интересы в суде?

А. Я. : Александр Панченко . Делает он это следующим образом. Когда я говорю «не убивал», он переводит в суде так: «мой клиент не понял вопрос и неправильно ответил, он говорит, что убивал». Панченко — это адвокат СБУ. И работает на них. Я шесть раз пытался привлечь другого адвоката. Мы заключаем договор, на следующий день договор разрывают. Никто не соглашается работать. На адвокатов давят. Считайте, что у меня нет адвоката на этом суде. Есть второй прокурор.

Коллеги Грабовского, например его деловой партнер Оксана Соколовская, которая также представляла в суде интересы «бойцов ГРУ», не верят в бытовую версию убийства. «Преступление связано с профессиональной деятельностью», считает Соколовская. Родственники Артема Яковенко — его мать Валентина и сестра Анна — получают многочисленные угрозы. Как они рассказали корреспонденту ВЗГЛЯДа, им постоянно звонят с самых разных телефонных номеров и советуют «не вмешиваться, не дергаться и не разжигать».

В распоряжении редакции газеты ВЗГЛЯД есть обращение Артема Яковенко на имя депутата Верховной рады , заместителя председателя комитета Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Виталия Куприя. Это один из ближайших сотрудников Игоря Коломойского. Его «зам по полиции и спецслужбам». В письме Куприю Артем рассказывает, как правоохранительные органы и СБУ оказывали на него давление, угрожали, он также жалуется, что на судебные заседания не пускают журналистов.