Украинцы стали зарабатывать в долларах как при Януковиче

Средняя зарплата граждан Украины в долларовом эквиваленте достигла уровня 2013 года, когда президентом страны был Виктор Янукович . Об этом сообщает Ukraine Now в своем Facebook-аккаунте.

Так, в 2013 году в среднем украинцы получали 3,2 тысячи гривны в месяц или 394 доллара при курсе в 8,16 гривны за один доллар. К марту 2015 года, когда курс американской валюты резко вырос, уровень средней зарплаты в долларовом эквиваленте упал и составил 172 доллара.

В 2019 году средний размер заработной платы превысил 10 тысяч гривен, или 385 долларов. Средняя зарплата штатного работника предприятий и организаций в марте увеличилась на 21 процент по сравнению с показателем 2018-го.

В январе сообщалось, что пенсии и размер прожиточного минимума на Украине сократились более чем в два раза за последние пять лет. В то же время цена на газ для населения выросла почти в 12 раз.

Осенью 2018 года Украину признали самой бедной страной в Европе. В мировом рейтинге она оказалась на 134-м месте.

Виктор Янукович был президентом Украины с 2010-го по 2014 год. 22 февраля 2014-го, в разгар политического кризиса в стране и протестных акций в Киеве, он бежал в Россию. Впоследствии на родине политика обвинили в государственной измене и заочно приговорили к 13 годам лишения свободы.