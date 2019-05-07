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Украинцы стали зарабатывать в долларах как при Януковиче 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: © РИА Новости, Александр Демьянчук
Средняя зарплата граждан Украины в долларовом эквиваленте достигла уровня 2013 года, когда президентом страны был Виктор Янукович. Об этом сообщает Ukraine Now в своем Facebook-аккаунте.
Так, в 2013 году в среднем украинцы получали 3,2 тысячи гривны в месяц или 394 доллара при курсе в 8,16 гривны за один доллар. К марту 2015 года, когда курс американской валюты резко вырос, уровень средней зарплаты в долларовом эквиваленте упал и составил 172 доллара.
В 2019 году средний размер заработной платы превысил 10 тысяч гривен, или 385 долларов. Средняя зарплата штатного работника предприятий и организаций в марте увеличилась на 21 процент по сравнению с показателем 2018-го.
В январе сообщалось, что пенсии и размер прожиточного минимума на Украине сократились более чем в два раза за последние пять лет. В то же время цена на газ для населения выросла почти в 12 раз.
Осенью 2018 года Украину признали самой бедной страной в Европе. В мировом рейтинге она оказалась на 134-м месте.
Виктор Янукович был президентом Украины с 2010-го по 2014 год. 22 февраля 2014-го, в разгар политического кризиса в стране и протестных акций в Киеве, он бежал в Россию. Впоследствии на родине политика обвинили в государственной измене и заочно приговорили к 13 годам лишения свободы.
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Украина , Статьи , Виктор Янукович
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