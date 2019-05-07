Украина отказывается от доллара: что нужно знать (Апостроф, Украина)

«Апостроф» (Украина) разбирался, чем опасна долларизация экономики, и насколько реально ее снизить до обозначенного регулятором уровня. Национальный банк Украины хочет снизить валютную составляющую экономики страны вдвое — с нынешних 40% до «естественных» 20%.разбирался, чем опасна долларизация экономики, и насколько реально ее снизить до обозначенного регулятором уровня.

Национальный банк Украины (НБУ) намерен снизить уровень долларизации отечественной экономики с более чем 40% до 20%. Об этом заявил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб.

По его словам, уровень долларизации экономики в 2018 году составлял 43% и 42% по валовым кредитам и депозитам соответственно. При этом регулятор оценивает естественный показатель долларизации, который соответствует потребностям бизнеса и населения в использовании иностранной валюты для осуществления внешнеэкономической деятельности и страхования от валютных рисков, на уровне около 20%.

Сокращение долларизации до указанного уровня, отметил Сологуб, должно стать результатом проведения успешной политики НБУ, в частности, по инфляционному таргетированию. При этом, заверил он, снижение уровня долларизации экономики будет происходить естественным путем — то есть Нацбанк не планирует вводить ограничения для граждан и бизнеса.

Еще с «лихих 90-х» украинцы в долларах искали — и находили — спасение от обесценивания своих сбережений. Поначалу накопленное непосильным трудом сохранялось под матрасом, позднее, с развитием в стране банковской системы, — на валютных депозитах. Вклады в долларах и евро давали меньший процент, но зато были надежнее. Из-за сравнительно низкой процентной ставки получили популярность валютные кредиты, что, однако, сыграло со многими украинцами злую шутку, причем дважды — в 2008 и 2014 годах, когда курс гривны обваливался вдвое.

Сегодня, согласно данным Нацбанка, в Украине доля валютных кредитов и депозитов остается достаточно высокой. Но, главное, — украинцы, как и раньше, мысленно свои доходы пересчитывают в доллары или евро.

Вредный доллар

Если Нацбанк заявляет о намерении снизить долларизацию экономики, значит, очевидно, она этой экономике каким-то образом вредит?

Как отметил в разговоре с «Апострофом» аналитик инвестиционной компании «Альпари» Максим Пархоменко , прямой ущерб для экономики от долларизации оценить невозможно, но есть ее косвенные последствия, в частности, выражающиеся в снижении спроса на гривну.

По словам специалиста отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергея Фурсы, очевидно, что значительная долларизация вредна для экономики. «Зависимость от курса валют — это всегда плохо. Расчеты должны быть в гривне. Это повысит и устойчивость национальной валюты, и объем гривневой ликвидности и, собственно, говоря, победит теневую экономику в какой-то степени», — сказал он в комментарии изданию. Как отметил Фурса, чем меньше будет долларизация экономики, тем меньше будет шараханья, которое происходит во многом из-за внутренней паники. «В Европе ведь никто не бежит покупать доллары, когда евро падает», — сказал он. Согласен с коллегами и финансовый эксперт Алексей Кущ. «Долларизация экономики не позволяет полноценно использовать внутренний инвестиционный ресурс», — заявил он «Апострофу». Эксперт привел пример Японии и Южной Кореи, где помимо эффективной промышленной политики, экономический успех основывался, в том числе, на системе общественного накопления. «На первом этапе у них работала инвестиционная модель, а не модель потребления», — пояснил специалист.

По словам Куща, если украинцы будут все время соизмерять стоимость своих базовых активов с долларом, то, с одной стороны, любые курсовые изменения будут вызывать панику на валютном рынке, и население будет осуществлять переток своих средств в валюту, забирая гривневые ресурсы из банков и обваливая банковскую систему. С другой стороны, если население ориентируется на доллар, долгосрочные инвестиционные ресурсы в гривне формироваться не будут.

Нужен гривнецентризм

Для того чтобы провести дедолларизацию, о которой говорят в Нацбанке, нужно отказаться от валютных депозитов и кредитов, убрать валютные облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и оставить только гривневые ОВГЗ, отмечает Сергей Фурса.

Однако население не доверяет гривне и, шире, — отечественной банковской системе. Люди не хотят размещать свои активы на банковских счетах, отметил Максим Пархоменко. «Большинство населения ожидает девальвацию гривны и страхуется от этого, покупая иностранную валюту», — пояснил он.

По словам Алексея Куща, для снижения уровня долларизации экономики нужен высокий уровень проникновения национальной валюты в финансовую систему, чтобы население было заинтересовано накапливать в этой валюте, и чтобы в этой же валюте проходили внутренние транзакции, инвестиции и так далее.

Эксперт отмечает, что сейчас Украина находится на перепутье как былинный богатырь. «Есть два пути: либо использовать свой монетарный потенциал для развития экономики, использовать внутренние ресурсы, которые формируются в национальной валюте, для накопления и дальнейшего долгосрочного инвестирования, либо стать как некоторые латиноамериканские страны, которые отказались от собственных валют и перешли на доллар или, как в случае с Черногорией (в Европе) — на евро», — рассказал специалист.

Альтернативой латиноамериканскому или черногорскому варианту он считает польскую модель: «В Польше есть такое понятие, как злотоцентризм (от названия польской валюты „злотый“, — „Апостроф“). Национальный банк Польши проводит политику постоянного повышения статусности злотого. Поляки вообще не замечают динамику изменения курса злотого к евро». Эксперт добавил, что даже те поляки, которые работают за границей, свои доходы пересчитывают в злотые, тогда как украинцы, даже в своей стране — пересчитывают все в евро или доллары.

При этом, по словам Куща, украинский регулятор своей нынешней политикой не способствует дедолларизации: «Он должен таргетировать доверие к национальной валюте, а сейчас Национальный банк таргетирует неопределенность. Если бизнес и население не будут иметь четких долгосрочных ориентиров по курсу гривны к доллару, они всегда будут прибегать к доллару как к универсальному средству хеджирования валютных рисков и сохранения своих инвестиций».

Слезть с валютной иглы

Но провести дедолларизацию в Украине можно. «Завтра — невозможно, но, если постепенно — то вполне», — говорит Сергей Фурса.

От долларизации экономики «реально уйти только через несколько лет стабилизации финансовой системы», соглашается Максим Пархоменко.

При этом дедолларизация не является задачей исключительно Национального банка, и многое здесь зависит от правительства, которое должно проводить структурную реформу экономики. По словам Алексея Куща, долларизация является прямым следствием сохранения сырьевого характера украинской экономики. «Если мы выпускаем сырье, которое привязано к ценам на внешних рынках, то, соответственно, мы привязаны к постоянным колебаниям курса. Поэтому без изменения структуры экономики, без развития внутреннего рынка долларизация будет все равно высокой», — сказал эксперт.

Украина также в значительной мере зависит от импорта, за который приходится расплачиваться валютой, а это, в свою очередь, усиливает зависимость от валютного курса. А это значит, что нашей стране нужно хотя бы частично обеспечивать свои потребности в товарах за счет собственного производства. «Смартфоны — это такое дело, но хотя бы научиться резиновые тапочки и скрепки выпускать — уже будет легче в плане дедолларизации», — резюмировал Кущ.