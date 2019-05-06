Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос Петра Порошенко, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на начальника управления специальных расследований ведомства Сергея Горбатюка. Действующий глава государства проходит свидетелем по делу о гибели людей во время "евромайдана".
Как сообщил источник издания, следователи хотят видеть Порошенко завтра, 7 мая. Президент также должен будет подписать протокол допроса от ноября 2016 года.
Порошенко ранее заявлял, что во время "евромайдана" в 2014 году лично выносил тела погибших, а также помогал раненым. Запись выступления президента на своем канале в YouTube опубликовала журналистка Татьяна Высоцкая. В комментарии под видео она написала, что Порошенко приукрашивает свою роль и пытается "переписать историю".
В эфире радио Sputnik кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент РАНХиГС при Президенте России Кира Сазонова высказала мнение, что от Порошенко ждут объяснений не только по делу о событиях на "евромайдане".
"Со времен "евромайдана" прошло пять лет, но остается очень большое количество белых пятен, и допрос Петра Порошенко может хоть немного их заполнить. Кроме того, очень показательно, что избранный президент (Владимир) Зеленский и его окружение решили, что в течение года Порошенко не сможет выезжать с территории Украины. Мне кажется, что это очень любопытная вещь. Поскольку, как я понимаю, речь будет идти не только о событиях "евромайдана", по которым Порошенко проходит как свидетель, но и еще нескольких дел. Это и дело, связанное с коррупцией — то, что являлось основой предвыборной платформы Зеленского, плюс печально знаменитое дело "Приватбанка"", — сказала Кира Сазонова.
По ее словам, для Порошенко наступил серьезный период.
"Сегодня, как мне кажется, для Петра Порошенко наступил очень серьезный период, когда придется не то чтобы отвечать за все, но, по крайней мере, очень многое объяснять своим бывшим соратникам и действующим правоохранительным органам. То, что сейчас пытаются всячески закрывать, закрашивать белые пятна истории, которой уже пять лет, это очень любопытный процесс", — считает Кира Сазонова.