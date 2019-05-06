Политолог: Петру Порошенко придется очень многое объяснять

Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос Петра Порошенко , сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на начальника управления специальных расследований ведомства Сергея Горбатюка. Действующий глава государства проходит свидетелем по делу о гибели людей во время "евромайдана".

Как сообщил источник издания, следователи хотят видеть Порошенко завтра, 7 мая. Президент также должен будет подписать протокол допроса от ноября 2016 года.

Порошенко ранее заявлял, что во время "евромайдана" в 2014 году лично выносил тела погибших, а также помогал раненым. Запись выступления президента на своем канале в YouTube опубликовала журналистка Татьяна Высоцкая . В комментарии под видео она написала, что Порошенко приукрашивает свою роль и пытается "переписать историю".

В эфире радио Sputnik кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент РАНХиГС при Президенте России Кира Сазонова высказала мнение, что от Порошенко ждут объяснений не только по делу о событиях на "евромайдане".

"Со времен "евромайдана" прошло пять лет, но остается очень большое количество белых пятен, и допрос Петра Порошенко может хоть немного их заполнить. Кроме того, очень показательно, что избранный президент (Владимир) Зеленский и его окружение решили, что в течение года Порошенко не сможет выезжать с территории Украины. Мне кажется, что это очень любопытная вещь. Поскольку, как я понимаю, речь будет идти не только о событиях "евромайдана", по которым Порошенко проходит как свидетель, но и еще нескольких дел. Это и дело, связанное с коррупцией — то, что являлось основой предвыборной платформы Зеленского, плюс печально знаменитое дело "Приватбанка"", — сказала Кира Сазонова.

По ее словам, для Порошенко наступил серьезный период.