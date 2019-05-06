Здравствуй, Россия, Украина, прощай навсегда!

На самом деле картина далеко не столь удручающая. Со вторника в столице откроются еще 32 пункта и Миграционная служба выйдет на проектную мощность — четыре с половиной тысячи паспортов каждую неделю. Подсчитано, что за одну минуту заявки смогут подать два человека. При том, что на руках у населения находится чуть более 300 тысяч паспортов гражданина ДНР — а именно они являются основанием для предоставления гражданства РФ — паспортизация обладателей заветного документа растянется примерно на полтора года. При этом надо учитывать, что желающих получить паспорт ДНР тоже стало на порядки больше. Паспортные столы осаждают сотни желающих, но в первую очередь документы будут выдаваться военнослужащим, сотрудникам силовых структур и госслужащим.

По самым грубым прикидкам, сказал мэр Горловки Иван Приходько, все желающие смогут стать российскими гражданами в течение двух-трех лет. Срок кажется совсем немаленьким, однако это уже реальная и вполне зримая перспектива. Кроме того, есть основания думать, что темпы ускорятся за счет дополнительных мощностей по обработке заявок. Следует понимать, что людей, которым срочно необходим российский паспорт, все же не так много. Это те, кто выезжает в различные российские регионы на заработки и хотел бы легализоваться для того, чтобы не выезжать за пределы России каждые три месяца.

Именно они постараются получить гражданство в первую очередь, остальные, то есть те, кто остается жить и работать в республике — а таких подавляющее большинство — вполне могут подождать. Никакой настоятельной необходимости и каких-либо важных дополнительных возможностей получение паспорта им не дает. Для них переход в российское подданство будет носить скорее символический характер — как сейчас говорят многие, это будет возвращение домой. У Донбасса свой путь воссоединения с родиной, отличный от крымского.

Если Крым вошел в состав России как территория, то в ДНР и ЛНР, остающихся формально украинскими землями, Москва по сути открывает свои многотысячные представительства. Каждый российский гражданин, проживающий в республиках, становится представителем РФ. И долг российского государства — оберегать его покой со всеми вытекающими из этой обязанности последствиями.

Уже первые триста человек, получивших паспорта, взяты Россией под охрану. Таким образом Указ Владимира Путина кардинально меняет ситуацию, давая Донбассу нешуточные гарантии безопасности, обеспеченные военной мощью РФ. В Донецке очень хорошо понимают, какие задачи ставил перед собой Кремль, принимая историческое решение. Понимают и благодарят — от всего сердца, с земными поклонами и слезами.

Странные призывы не брать российские паспорта и вспомнить, что они являются гражданами Украины, с которыми украинские политики обращаются к жителям Донбасса, выглядят одновременно и смешными, и шизофреническими. Те, кто сохранил верность Украине, в большинстве своем давно уехали с Донбасса.

Подавляющее большинство населения со страной, которая принесла на Донбасс разрушения и смерть, ничего общего иметь не желает. Поезд ушел еще пять лет назад — весной 2014 года, когда Киев начал антитеррористическую операцию, стоившую республикам тысяч и тысяч жизней мирных граждан. Отмотать эту пленку в обратном направлении невозможно. Нет таких условий, при которых Донецк и Луганск могли бы вновь поверить в Украину.