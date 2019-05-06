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Командующим силовой операцией в Донбассе назначен генерал Сырский 

ТАСС 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Генерал Александр Сырский назначен новым командующим силовой операцией в Донбассе. Об этом в понедельник сообщил президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Донецкую область.
"Я принял решение поддержать предложение Минобороны и назначить на должность командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сырского Александра. Он успешно прошел все командные должности — от командира взвода до заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил", — сказал глава государства.
По словам Порошенко, Сырский принимал активное участие в силовой операции в Донбассе, "в сложных условиях 2014-15 года был начальником штаба, потом возглавлял АТО [так называемую антитеррористическую операцию]".
"Я твердо уверен, что его уровень подготовки позволит успешно выполнить поставленные задачи", — сказал президент.
Обращаясь к командующему, он приказал ему "умело применить опыт и в координации с руководством государства осуществить освобождение и восстановление украинского суверенитета на оккупированных территориях".
Сырский координировал выход украинский военных из Дебальцева зимой 2015 года. Тогда он назвал отступление организованным, а не паническим бегством. Сырский сменил на этой должности Сергея Наева, который оставляет ее в связи с ротацией. Наев стал командующим силовой операцией в марте 2018 года.
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Украина , В мире , Конфликты , Петр Порошенко , Министерство обороны , Генштаб
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