Командующим силовой операцией в Донбассе назначен генерал Сырский

Генерал Александр Сырский назначен новым командующим силовой операцией в Донбассе. Об этом в понедельник сообщил президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Донецкую область.

"Я принял решение поддержать предложение Минобороны и назначить на должность командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сырского Александра. Он успешно прошел все командные должности — от командира взвода до заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил", — сказал глава государства.

По словам Порошенко, Сырский принимал активное участие в силовой операции в Донбассе, "в сложных условиях 2014-15 года был начальником штаба, потом возглавлял АТО [так называемую антитеррористическую операцию]".

"Я твердо уверен, что его уровень подготовки позволит успешно выполнить поставленные задачи", — сказал президент.

Обращаясь к командующему, он приказал ему "умело применить опыт и в координации с руководством государства осуществить освобождение и восстановление украинского суверенитета на оккупированных территориях".

Сырский координировал выход украинский военных из Дебальцева зимой 2015 года. Тогда он назвал отступление организованным, а не паническим бегством. Сырский сменил на этой должности Сергея Наева, который оставляет ее в связи с ротацией. Наев стал командующим силовой операцией в марте 2018 года.