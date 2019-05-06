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Потеряла сознание: во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок 

Рамблер + ещё 9 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Военнослужащая упала в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко в Авдеевке Донецкой области.
Как сообщает «Звезда», девушка стояла рядом с президентом и потеряла сознание, когда он рассказывал о новом вооружении для украинской армии.
Порошенко помог донести девушку до медиков, после чего продолжил выступление. В частности, украинский президент сообщил, что повышает зарплату военнослужащим.
Телеканал отмечает, что это не первый раз, когда люди теряют сознание во время выступлений Порошенко. Так, во время инаугурации под ноги президенту упал солдат из роты почетного караула.
В марте прошлого года во время торжеств по случаю годовщины создания Нацгвардии потерял сознание сотрудник ведомства, стоявший за спиной главы государства. Чуть ранее в обморок упал ученик из лицея в Ивано-Франковской области, куда заехал президент.
Украина , В мире , Петр Порошенко
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