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СМИ сообщили о вызове Порошенко на допрос 

RT на русском + ещё 25 1 час назад
Фото: РИА Новости
Генеральная прокуратура Украины вызывает действующего президента страны Петра Порошенко на допрос 7 мая.
Об этом «Українським Новинам» сообщил источник в ведомстве.
«На завтра вызван (Порошенко)», — сказал собеседник издания.
По его словам, Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.
11 апреля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что действующего украинского лидера Петра Порошенко в случае поражения на выборах могут вызвать на допрос по коррупционным делам.
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Украина , В мире , Конфликты , Политика , Петр Порошенко , Арсен Аваков
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