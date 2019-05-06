Генеральная прокуратура Украины вызывает действующего президента страны Петра Порошенко на допрос 7 мая.
Об этом «Українським Новинам» сообщил источник в ведомстве.
«На завтра вызван (Порошенко)», — сказал собеседник издания.
По его словам, Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.
11 апреля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что действующего украинского лидера Петра Порошенко в случае поражения на выборах могут вызвать на допрос по коррупционным делам.