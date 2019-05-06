СМИ сообщили о вызове Порошенко на допрос

Об этом «Українським Новинам» сообщил источник в ведомстве.

«На завтра вызван (Порошенко)», — сказал собеседник издания.

По его словам, Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.