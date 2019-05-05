Расстрелять: подельникам Порошенко вынесли «вердикт»

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«Расстрелять всё ворье»: На Украине захотели наказать окружение Порошенко 

Рамблер 31 минуту назад
Бывший кандидат в мэры Одессы, соратник лидера фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко Григорий Гриншпун в комментариях к своему посту в фейсбуке предложил расстреливать «ворье» за госизмену без суда и следствия.
«Надо объявить военное положение на одну неделю и за этот срок расстрелять все ворье за госизмену без суда и следствия. Во-первых, это эффективно. Во-вторых, через 4-5 лет некому будет возвращаться!)» — написал он.
В посте Гришпун отмечает, что первой задачей новой команды должно намерение «посадить старую команду воров и мародеров, в комплексе со спецконфискацией всего имущества и средств в пользу госбюджета». По его мнению, только в этом случае появится перспектива изменить Украину к лучшему.
Украина , Видео , В мире , Юлия Тимошенко
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