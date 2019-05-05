Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Расстрелять подельников Порошенко предложил Зеленскому соратник Тимошенко 

Газета.Ru 30 минут назад
Соратник экс-кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко Григорий Гриншпун в фейсбуке предложил расстреливать "ворье" за госизмену без суда и следствия. Об этом сообщает издание "Думская".
В своем посте он дал рекомендации новой команде во главе страны, отметив, что нужно посадить "старую команду воров и мародеров", а также организовать конфискацию всего имущества в пользу государственного бюджета.
"Надо объявить военное положение на одну неделю и за этот срок расстрелять все ворье за госизмену без суда и следствия", — написал Гриншпун.
Он добавил, что это будет эффективной мерой, к тому же, через 4-5 из них некому будет возвращаться.
Ранее сообщалось, что расследованием преступлений действующего президента Украины Петра Порошенко займется спецгруппа.
Газета.Ru: последние новости
"Беглого" Луценко с семьей обнаружили в аэропорту Рима Зеленский прояснил ситуацию с роспуском Рады Порошенко заявил о превосходстве украинского паспорта над российским
Украина , Видео , В мире , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это Украине надо»: Зеленскому дали совет23
Без прав человека: Россия приготовилась к худшему756
Не ожидала: дочь Алсу сделала признание после победы208
«Беглого» генпрокурора Украины заметили в Риме17
«Совесть пропала»: Бузова едет на «Евровидение»?40
Видео
Расстрелять: подельникам Порошенко вынесли «вердикт»
Украина В мире
«Это Украине надо»: Зеленскому дали совет
Украина В мире
Отказать во въезде: в США готовы «задушить» Россию
США В мире
«Беглого» генпрокурора Украины заметили в Риме
Украина В мире
Не ожидала: дочь Алсу сделала признание после победы
Шоу-бизнес
«Совесть пропала»: Бузова едет на «Евровидение»?
Шоу-бизнес
Без прав человека: Россия приготовилась к худшему
Политика В мире
Назван подозреваемый в массовом убийстве на Урале
Происшествия
Массовое убийство на Урале: найден живой ребенок
Происшествия
Лидер радикалов Украины готовит «ультиматум» Зеленскому
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение