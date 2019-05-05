Расстрелять: подельникам Порошенко вынесли «вердикт»

Расстрелять подельников Порошенко предложил Зеленскому соратник Тимошенко

Соратник экс-кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко Григорий Гриншпун в фейсбуке предложил расстреливать "ворье" за госизмену без суда и следствия. Об этом сообщает издание "Думская".

В своем посте он дал рекомендации новой команде во главе страны, отметив, что нужно посадить "старую команду воров и мародеров", а также организовать конфискацию всего имущества в пользу государственного бюджета.

"Надо объявить военное положение на одну неделю и за этот срок расстрелять все ворье за госизмену без суда и следствия", — написал Гриншпун.

Он добавил, что это будет эффективной мерой, к тому же, через 4-5 из них некому будет возвращаться.