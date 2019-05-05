Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Это Украине надо»: Медведчук призвал Зеленского к налаживанию отношений с РФ 

Украина.ру + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ранее новоизбранный глава государства заявил о том, что Украину и Россию сегодня объединяет только общая граница и отношения между странами нельзя назвать братскими.
«Это Украине надо, это Зеленскому надо. Это Зеленский должен налаживать отношения [с Россией] — по разным причинам, и я могу привести массу аргументов в пользу этого. Не Москве думать, как это делать», — отметил Медведчук, добавив, что в Москве вряд ли думают о будущем России и Украины при новом президенте.
В пятницу, 3 мая, другой лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко упрекнул Зеленского в повторении ошибок уходящего режима — продолжении «безотвественного» курса, ведущего в политический тупик. Он отметил, что сейчас перед новым президентом стоит тот же выбор, что стоял перед Петром Порошенко в 2014 году — война или мир. Порошенко выбрал войну, и Зеленский, по мнению Бойко, идет по тому же пути.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. При этом официальный Киев продолжает обвинять Москву в якобы агрессии, хотя ни одного доказательства присутствия в регионе российских войск предъявить не может, а также продолжает закупать целый ряд российских товаров.
По мнению политолога Дмитрия Куликова, что бы ни говорил официальный Киев о возвращении Крыма и Донбасса, вся его политика за эти пять лет — от блокады до «языкового закона» — свидетельствует о том, что фактически он отказывается и от этих людей, и от этих территорий.
Последние новости
Ляшко высказался об отдыхе Зеленского в Турции Что будет делать Ахметов при Зеленском ООН проигнорировала истерику Украины из-за паспортов РФ для Донбасса
Комментарии1
Украина , В мире , Юрий Бойко , Петр Порошенко , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Без прав человека: Россия приготовилась к худшему582
«Беглого» генпрокурора Украины заметили в Риме3
Не ожидала: дочь Алсу сделала признание после победы181
«Совесть пропала»: Бузова едет на «Евровидение»?30
Крутой поворот: американцы признали российский Крым860
Видео
Отказать во въезде: в США готовы «задушить» Россию
США В мире
Не ожидала: дочь Алсу сделала признание после победы
Шоу-бизнес
«Совесть пропала»: Бузова едет на «Евровидение»?
Шоу-бизнес
Без прав человека: Россия приготовилась к худшему
Политика В мире
Назван подозреваемый в массовом убийстве на Урале
Происшествия
Массовое убийство на Урале: найден живой ребенок
Происшествия
Лидер радикалов Украины готовит «ультиматум» Зеленскому
В мире Конфликты
Машкова заявила о вмешательстве отца в ее личную жизнь
Шоу-бизнес
Массовая резня потрясла Челябинскую область
Происшествия Криминал
«Вассал Запада»: в Думе ответили Киеву
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение