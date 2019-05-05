«Это Украине надо»: Медведчук призвал Зеленского к налаживанию отношений с РФ

Ранее новоизбранный глава государства заявил о том, что Украину Россию сегодня объединяет только общая граница и отношения между странами нельзя назвать братскими.

«Это Украине надо, это Зеленскому надо. Это Зеленский должен налаживать отношения [с Россией] — по разным причинам, и я могу привести массу аргументов в пользу этого. Не Москве думать, как это делать», — отметил Медведчук, добавив, что в Москве вряд ли думают о будущем России и Украины при новом президенте.

В пятницу, 3 мая, другой лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко упрекнул Зеленского в повторении ошибок уходящего режима — продолжении «безотвественного» курса, ведущего в политический тупик. Он отметил, что сейчас перед новым президентом стоит тот же выбор, что стоял перед Петром Порошенко в 2014 году — война или мир. Порошенко выбрал войну, и Зеленский, по мнению Бойко, идет по тому же пути.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. При этом официальный Киев продолжает обвинять Москву в якобы агрессии, хотя ни одного доказательства присутствия в регионе российских войск предъявить не может, а также продолжает закупать целый ряд российских товаров.

По мнению политолога Дмитрия Куликова, что бы ни говорил официальный Киев о возвращении Крыма и Донбасса, вся его политика за эти пять лет — от блокады до «языкового закона» — свидетельствует о том, что фактически он отказывается и от этих людей, и от этих территорий.