Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине призвали судить ветеранов Красной армии за «преступления против человечности» 

Деловая газета «Взгляд» 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Тех ветеранов Великой Отечественной войны, которые совершили преступления против человечности, нужно судить, заявил бывший депутат Верховной рады Юрий Сиротюк.
По его словам, таких ветеранов Красной армии на Украине нужно судить, «как во всех нормальных странах», а не «примиряться со злом». Об этом он заявил во время ток-шоу «Голос народа» на телеканале «112 Украина».
Напомним, на Украине пытаются пересмотреть историю Великой Отечественной войны, в частности, обелив роль запрещенных в России Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии*. Украинские националисты в том числе пытались сорватьакцию «Бессмертный полк», срывали акции в честь блокадников Ленинграда.
Юрий Сиротюк — украинский политик правого толка, депутат Верховной рады от ВО «Свобода» с 2012 по 2014 годы. Активно участвовал в событиях «евромайдана».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Зеленского попросили не «глумиться над памятью репрессированных» в день инаугурации Зеленский превзошел Порошенко во вранье и демагогии Почему российский паспорт лучше украинского
Украина , В мире , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Без прав человека: Россия приготовилась к худшему54
Не ожидала: дочь Алсу сделала признание после победы7
«Безумные планы» России в Арктике подняли на смех3
Крутой поворот: американцы признали российский Крым769
Лидер радикалов Украины готовит «ультиматум» Зеленскому47
Видео
Не ожидала: дочь Алсу сделала признание после победы
Шоу-бизнес
Без прав человека: Россия приготовилась к худшему
Политика В мире
Назван подозреваемый в массовом убийстве на Урале
Происшествия
Массовое убийство на Урале: найден живой ребенок
Происшествия
Лидер радикалов Украины готовит «ультиматум» Зеленскому
В мире Конфликты
Машкова заявила о вмешательстве отца в ее личную жизнь
Шоу-бизнес
Массовая резня потрясла Челябинскую область
Происшествия Криминал
«Вассал Запада»: в Думе ответили Киеву
Политика Статьи
«Взрывоопасная конфронтация»: новое место битвы Трампа с Россией
США В мире
Накрутка голосов: известный блогер обрушилась на Алсу
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение