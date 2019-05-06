Что стоит за нападками нового президента Украины на его предшественника

Группа специалистов, которая будет заниматься привлечением к суду Петра Порошенко и людей из его окружения была создана на Украине и за рубежом. Она представляет из себя неформальное сообщество квалифицированных специалистов, которые займутся разработкой документов для предъявления обвинений предшественнику. О сети расследователей заявила заместитель главного редактора издания «Страна» Светлана Крюкова . При этом она отметила, что у избранного президента Украины Владимира Зеленского «нет сильных мотивов» для уголовного преследования Порошенко и его окружения. По словам Крюковой, шоумен в годы правления его предшественника «не был обижен властями». О том, действительно ли у Зеленского недостаточно причин для уголовного преследования Порошенко, News.ru поговорил с членом Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богданом Безпалько.

Политолог согласился с тем, что шоумен не был обижен властью, при этом отметив, что он с ней не конфликтовал и даже сотрудничал.

Я бы даже сказал, что Зеленский обслуживал власть. Но сейчас шоумен стал президентом, и он явно связан с теми олигархическими группами, которые с властью входили в конфликты. Например Игорь Коломойский, у которого национализировали «Приватбакн». Он уже выступил с требованием компенсировать ему потерю в размере двух миллиардов долларов, — сказал Безпалько.

В качестве ещё одной причины для Зеленского преследовать Порошенко политолог назвал тот факт, что, получив в наследство государство с большими долгами, разрушенной экономикой и отрицательной демографией Зеленский не сможет в одночасье восстановить уровень жизни украинцев или хотя бы снизить его падение.

Зеленский находится в очень сложном положении. Это всё ещё усугубляется тем, что к нему явно вырисовывается достаточно влиятельная оппозиция. И она сейчас концентрируется в парламенте, который Зеленскому нужно либо срочно распустить, либо же победить в парламентских выборах, — пояснил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ.

Вышеперечисленные причины, по его словам, толкают Зеленского к тому, чтобы проводить мероприятия и акции, направленные на завоевание и сохранение симпатии у населения.

Население ненавидит Порошенко, несмотря на его лозунги и то, что он поддерживал армию и создал фактически независимую украинскую церковь. Естественным для Зеленского для сохранения симпатии и высокого уровня доверия было бы обрушиться на предыдущую власть — списать все долги и негативные явления на неё и начать преследование этих людей, — заявил Богдан Безпалько.

Вопрос заключается лишь в том, распространится преследование лично на Порошенко и его семью или же только на тех, кто с ним работал, заявил эксперт. При этом, по его словам, даже, если предположить, что существует распоряжение внешнеполитических игроков не трогать Порошенко, в отношении него может быть возбуждено уголовное дело, которое потом «просто закончится ничем».

Для Зеленского может быть главным просто запустить пиар-акцию в массы. Показать, что он на самом деле сейчас преследует вот этого «нехорошего человека». Проще говоря, договориться с Порошенко и его предупредить. Мол, я сейчас возбужу уголовное дело, но тебе в реальности это ничем угрожать не будет. Я думаю, что Порошенко и его семья скорее всего получили гарантию неприкосновенности. Простых людей об этом извещать не будут. Они увидят сообщения в газетах, по телевизору о том, что, к примеру, возбуждено уголовное дело, что Порошенко допустим ездил на допрос. Может быть это и унизительно, но в конце концов он проиграл выборы и ему придётся с этим смириться просто хотя бы ради того, чтобы гарантии неприкосновенности работали. А потом, к примеру, окажется, что материалов дела не хватает или они похищены, испорчены. Что угодно может быть, никто этого проверять не будет. Для простого человека будет главным то, что к власти пришёл Зеленский и он действительно открыл дело против Порошенко, — объяснил Богдан Безпалько.