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Генпрокурора Украины Луценко заметили в аэропорту Рима 

Рамблер + ещё 2 20 минут назад
Фото: РИА Новости
В Риме в международном аэропорту имени Леонардо да Винчи во время регистрации на киевский рейс возвращающиеся на Украину генпрокурор Юрий Луценко с женой Ириной и сыном Виталием, сообщает «МК».
Как предполагают украинские СМИ, не исключено, что генпрокурор был на свадьбе сына главы МВД Арсена Авакова, которая состоялась 30 апреля в Италии.
Семья летела бизнес-классом. В Киев лууценко вернулись 4 мая.
Ранее пояивилась информация, что Луценко готовится покинуть Украину и распродает имущество после прихода к власти нового президента Владимира Зеленского.
Украина , В мире , Юрий Луценко , Владимир Зеленский , Арсен Аваков , МВД , Рим
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