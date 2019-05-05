В Риме в международном аэропорту имени Леонардо да Винчи во время регистрации на киевский рейс возвращающиеся на Украину генпрокурор Юрий Луценко с женой Ириной и сыном Виталием, сообщает «МК».
Как предполагают украинские СМИ, не исключено, что генпрокурор был на свадьбе сына главы МВД Арсена Авакова, которая состоялась 30 апреля в Италии.
Семья летела бизнес-классом. В Киев лууценко вернулись 4 мая.
Ранее пояивилась информация, что Луценко готовится покинуть Украину и распродает имущество после прихода к власти нового президента Владимира Зеленского.