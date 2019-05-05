В Киеве нашли повод перенести инаугурацию Зеленского 

Зеленский выбрал крайне неудачную дату для инаугурации, а именно день памяти жертв политических репрессий, заявил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
Избранный президент Украины Владимир Зеленский не достиг пока соглашения с депутатами Рады о дате проведения инаугурации, поскольку представители различных фракций считают, что 19 мая — неподходящий для этого день.
Как пишет «Страна.ua», масла в огонь добавил руководитель украинского Института Национальной памяти Владимир Вятрович, заявивший, что существуют очень важные причины перенести инаугурацию. По его словам, «дата крайне неудачная».
«День памяти жертв политических репрессий — это траурный день, в который проводятся траурные мероприятия по всей Украине. Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв репрессий», — подчеркнул он.
Ранее Владимир Зеленский сказал, что предложит Верховной Раде провести его инаугурацию 19 мая, но не уточник, почему именно в этот день. Избранный президент также обвинил ЦИК Украины в оттягивании его инаугурации. По его словам, комиссия пытается не допустить ему распустить Раду.