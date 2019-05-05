«Неуместно»: инаугурацию Зеленского могут отменить

«День памяти»: На Украине нашли причину для переноса инаугурации Зеленского

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому не рекомендуют проводить инаугурацию 19 мая. Ему напомнили о том, что с 2007 года в этот день на Украине проходят траурные мероприятия в память о жертвах политических репрессий.

Об этом на своей странице в Facebook написал директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Он также отметил, что в стране будет ограничено проведение развлекательных мероприятий и транслирование развлекательных телепередач.

В таком же духе высказался и нардеп от партии «Блок Петра Порошенко» Владимир Арьев.