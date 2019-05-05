«Неуместно»: инаугурацию Зеленского могут отменить

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому не рекомендуют проводить инаугурацию 19 мая. Ему напомнили о том, что с 2007 года в этот день на Украине проходят траурные мероприятия в память о жертвах политических репрессий.
Об этом на своей странице в Facebook написал директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович.
Он также отметил, что в стране будет ограничено проведение развлекательных мероприятий и транслирование развлекательных телепередач.
В таком же духе высказался и нардеп от партии «Блок Петра Порошенко» Владимир Арьев.
«19 мая традиционно является Днем памяти жертв политических репрессий. Проводить в этот день инаугурационные торжества и празднества как минимум неуместно», — написал он в Twitter.