«Неуместно»: инаугурацию Зеленского могут отменить

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«День памяти»: На Украине нашли причину для переноса инаугурации Зеленского 

Рамблер + ещё 24 31 минуту назад
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому не рекомендуют проводить инаугурацию 19 мая. Ему напомнили о том, что с 2007 года в этот день на Украине проходят траурные мероприятия в память о жертвах политических репрессий.
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Об этом на своей странице в Facebook написал директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович.
Он также отметил, что в стране будет ограничено проведение развлекательных мероприятий и транслирование развлекательных телепередач.
В таком же духе высказался и нардеп от партии «Блок Петра Порошенко» Владимир Арьев.
«19 мая традиционно является Днем памяти жертв политических репрессий. Проводить в этот день инаугурационные торжества и празднества как минимум неуместно», — написал он в Twitter.
Украина , Видео , В мире , Выборы на Украине
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