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На Украине создали группу по расследованию преступлений Порошенко 

ТАСС + ещё 7 2 часа назад
Фото: Reuters
Группа специалистов, которые будут заниматься привлечением к суду президента Петра Порошенко и людей из его окружения, создана на Украине и за рубежом. Об этом сообщила заместитель главного редактора издания "Страна" Светлана Крюкова.
"Есть неформальная группа людей, которая будет заниматься планомерным и системным преследованием пока еще действующей элиты при власти. С тем, чтобы заставить украинские суды в дальнейшем и правоохранителей посадить президента [Петра Порошенко] и его ближайшее окружение", — заявила журналистка в эфире программы "Противостояние" на телеканале NewsOne.
По ее данным, эта группа обладает достаточным интеллектуальными и финансовыми ресурсами.
"Насколько я знаю, они уже начали привлекать крупные частные детективные компании, которые занимаются расследованием офшоров, недвижимости и счетов президента и его ближайшего окружения за рубежом", — сказала Крюкова.
Замглавного редактора отметила, что эта группа хочет вести расследование без "оглядки на украинскую систему правосудия" и на решения новоизбранного президента Владимира Зеленского. Она уточнила, что часть участников этой команды находится на Украине, а часть — за рубежом. "Это люди максимальной эффективности и непубличного сорта, то есть им плевать на репутацию", — заявила Крюкова.
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Комментарии1
Украина , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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