На Украине создали группу по расследованию преступлений Порошенко

По ее данным, эта группа обладает достаточным интеллектуальными и финансовыми ресурсами.

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