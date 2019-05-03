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«Адекватный ответ»: на Украине придумали аналог «Бессмертного полка» 

Рамблер + ещё 22 25 минут назад
В Киеве предложили провести акцию «Замученный Сталиным полк украинцев» в качестве альтернативы «Бессмертному полку». Такое предложение сделал глава МИД Украины Павел Климкин. Чиновник предложил гражданам пройтись по улицам с портретами «замученных от сталинских репрессий».
«Предлагаю выйти на улицы также с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий. Это будет адекватный ответ для полноты картины в людском и историческом измерениях», — написал Климкин в соцсетях.
«Бессмертный полк»— это торжественное шествие людей с фотографиями своих родственников-победителей в Великой Отечественной войне. Впервые акция прошла в России восемь лет назад и быстро стала популярна во всем мире. В шествии участвуют миллионы человек.
Нынешние киевские власти, объявившие Бандеру национальным героем, выступают против акций памяти о советских ветеранах-победителях. В годы Отечественной войны бандеровцы воевали на стороне нацистов. Этот исторический факт в Киеве преподносят как «борьбу со сталинизмом».
Отметим, что сам Климкин родился в Курске. В советское время окончил московский институт, был комсомольцем. При этом он нигде и никогда не упоминает о своих собственных предках и их роде занятий во времена СССР.
Комментарии600
Украина , Видео , В мире , Конфликты , Политика , Павел Климкин , МИД
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