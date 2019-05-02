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Известная журналистка вызвалась научить Зеленского украинскому языку 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Известная украинская журналистка Янина Соколова готова дать избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому уроки украинского языка, передает "Обозреватель".
Она отметила, что не рассчитывает таким образом получить место в команде Зеленского и подчеркнула, что расходится с ним во взглядах относительно будущего страны.
"Мое предложение в силе — бесплатно, в любое время, которое для Владимира является приемлемым, я готова прийти с ним позаниматься [украинским языком]. Пусть только скажет куда — я прилечу", — сказала Соколова.
Журналистка добавила, что в процессе уроков могла бы взять у него интервью.
Ранее сообщалось, что Зеленский выбрал главу своей администрации.
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Украина , В мире , Владимир Зеленский , Янина Соколова
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