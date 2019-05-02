Известная журналистка вызвалась научить Зеленского украинскому языку

Она отметила, что не рассчитывает таким образом получить место в команде Зеленского и подчеркнула, что расходится с ним во взглядах относительно будущего страны.

"Мое предложение в силе — бесплатно, в любое время, которое для Владимира является приемлемым, я готова прийти с ним позаниматься [украинским языком]. Пусть только скажет куда — я прилечу", — сказала Соколова.

Журналистка добавила, что в процессе уроков могла бы взять у него интервью.

Ранее сообщалось, что Зеленский выбрал главу своей администрации.