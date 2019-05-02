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Зеленский выбрал главу своей администрации 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Reuters
Избранный президент Украины Владимир Зеленский "определился" с тем, кто станет главой его администрации, заявил в эфире программы "Комментарии" доверенное лицо главы страны Вадим Галайчук.
"Я уверен, что Владимир Александрович на сегодня уже определился с тем, кого он будет назначать главой администрации президента", — сказал Галайчук.
Он также подтвердил, что глава администрации является публичным лицом, однако не стал называть его имя.
Ранее сообщалось, что Зеленский объявил конкурс по поиску советника.
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Украина , В мире , Владимир Зеленский , Администрация Президента РФ
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