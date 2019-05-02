Зеленский выбрал главу своей администрации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский "определился" с тем, кто станет главой его администрации, заявил в эфире программы "Комментарии" доверенное лицо главы страны Вадим Галайчук.

"Я уверен, что Владимир Александрович на сегодня уже определился с тем, кого он будет назначать главой администрации президента", — сказал Галайчук.

Он также подтвердил, что глава администрации является публичным лицом, однако не стал называть его имя.

Ранее сообщалось, что Зеленский объявил конкурс по поиску советника.