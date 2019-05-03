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Бойко: Зеленский начинает с повторения ошибок Порошенко 

Российская Газета + ещё 8 2 часа назад
Своими заявлениями о том, что между Россией и Украиной из общего осталась только граница, избранный президент Украины Владимир Зеленский повторяет ошибки уходящего режима. В этом уверен основатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко.
"Слова Владимира Зеленского о том, что граница — единственное, что сегодня объединяет Украину и Россию, — это повторение ошибок уходящего режима, который сделал разрыв украино-российских связей основой своей политической доктрины", — написал Бойко на своей страничке в Facebook, добавив, что тот же безответственный курс приведет страну в политический тупик.
Бойко напоминает, что перед Зеленским стоит множество острых проблем, которые требуют основательного диалога с Москвой, а не "упражнений в острословии". К таким проблемам, в частности, относятся поиск путей мирного урегулирования конфликта в Донбассе, продление соглашения о транзите газа, а также снятие ограничений на поставку на Украину нефти и нефтепродуктов.
Ранее в четверг Зеленский написал на своей страничке в Facebook, что из "общего" у России и Украины осталась только государственная граница.
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Украина , Видео , В мире , Политика , Выборы на Украине , Юрий Бойко , Владимир Зеленский
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