Украинский экс-дипломат рассказал о разрушительном влиянии вышиванок и мовы

Украинизация разрушает промышленность на юго-востоке страны, такое мнение высказал бывший украинский дипломат Олег Волошин , его статья опубликована в издании «Главред».

Волошин напомнил, что политика украинизации затронула юго-восток еще в 1990-е годы. В результате вместо новых заказов для судостроительного завода «Океан» в Николаеве, высоких зарплат и инвестиций в модернизацию производства штат работников завода сократился с 10 тысяч до 500 человек, а большинство тех, кто еще недавно знали, что такое судостроение, уехали на заработки в Польшу и Россию.

В итоге в стране, где строили флагманы российского флота и китайского флота авианосцы " Николай Кузнецов " и "Ляонин" Порошенко торжественно спускает на воду катера размером меньше его яхты, отметил экс-дипломат.

Таким образом, вышиванки и мова стали для огромного числа украинцев символами колоссального упадка и регресса, констатировал дипломат.