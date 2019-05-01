Украинизация разрушает промышленность на юго-востоке страны, такое мнение высказал бывший украинский дипломат Олег Волошин, его статья опубликована в издании «Главред».
Волошин напомнил, что политика украинизации затронула юго-восток еще в 1990-е годы. В результате вместо новых заказов для судостроительного завода «Океан» в Николаеве, высоких зарплат и инвестиций в модернизацию производства штат работников завода сократился с 10 тысяч до 500 человек, а большинство тех, кто еще недавно знали, что такое судостроение, уехали на заработки в Польшу и Россию.
В итоге в стране, где строили флагманы российского флота и китайского флота авианосцы "Николай Кузнецов" и "Ляонин" Порошенко торжественно спускает на воду катера размером меньше его яхты, отметил экс-дипломат.
Таким образом, вышиванки и мова стали для огромного числа украинцев символами колоссального упадка и регресса, констатировал дипломат.