На Украине рассказали, когда достроят стену на границе с РФ

Стена на границе Украины России может быть построена к 2021 году.

Глава Государственной пограничной службы Украины Цигикал заявил, что проект «Стена» на российско-украинской границе завершат к 2021 году. Об этом он рассказал телеканалу ТСН.

По его словам, проект стоил Украине 4 млрд гривен. В 2015-2018 на стену было выделено 1,3 млрд гривен, а в 2019 году — уже 60 млн гривен.

«За эти средства почти завершены работы в Харьковской области, начаты работы в Луганской и Черниговской областях. Своими силами обустраиваем границу в Сумской области», — пояснил Цигикал.

Начальник украинской Госпогранслужбы отметил, что система «органично дополнит» систему «интеллектуальной границы».

«Думаю, что до 2021 года мы закончим основные работы», — сказал он.

Ранее сообщалось, что украинская стена на границе с Россией всего за два месяца уменьшилась на 17%. Таким образом, степень готовности составила 30% на февраль 2019 года.