Победивший на президентских выборах на Украине Владимир Зеленский в интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном извинился перед мусульманами за использование в передаче кадров, на которых глава Чеченской республики Рамзан Кадыров плачет после молитвы.
"Был какой-то видеоролик в нашей программе "ЧистоNews". Я даже не знал о нем, потому что не вел эту программу. Ее занимала другая редакторская группа. Дело вообще было не в Кадырове. Там была какая-то нарезка видео, вообще не связанная с этим. И в эту нарезку попало видео, где плакал Рамзан Кадыров", — сказал Зеленский в эфире телеканала "112 Украина" во вторник.
По словам Зеленского, ему позвонили и сообщили об этом видео, при этом спросив, что он думает по этому поводу.
"Там такая ситуация, мусульманский мир. Вот что меня остановило. Я сказал, что не знаю, в чем там суть, что пересмотрю эту историю", — добавил Зеленский.
По его словам, религия — "болезненная тема, очень тонкая грань", и "это некрасиво просто — обижать другие интересы религиозные".
"Перед всем мусульманским миром я за наших ребят хочу попросить прощения", — сказал Зеленский.
ЦИК во вторник официально объявил Зеленского победителем президентских выборов. Он набрал во втором туре 73,22% голосов, действующий президент Петр Порошенко — только 24,45%.