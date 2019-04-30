Зеленский извинился перед мусульманами за кадры с Кадыровым в его передаче

"Был какой-то видеоролик в нашей программе "ЧистоNews". Я даже не знал о нем, потому что не вел эту программу. Ее занимала другая редакторская группа. Дело вообще было не в Кадырове. Там была какая-то нарезка видео, вообще не связанная с этим. И в эту нарезку попало видео, где плакал Рамзан Кадыров", — сказал Зеленский в эфире телеканала "112 Украина" во вторник.

По словам Зеленского, ему позвонили и сообщили об этом видео, при этом спросив, что он думает по этому поводу.

"Там такая ситуация, мусульманский мир. Вот что меня остановило. Я сказал, что не знаю, в чем там суть, что пересмотрю эту историю", — добавил Зеленский.

По его словам, религия — "болезненная тема, очень тонкая грань", и "это некрасиво просто — обижать другие интересы религиозные".

"Перед всем мусульманским миром я за наших ребят хочу попросить прощения", — сказал Зеленский.