«Перед всем мусульманским миром»: Зеленский извинился за видео с плачущим Кадыровым

Избранный президент Украины Владимир Зеленский извинился за использование в программе «ЧистоNews» кадров с плачущим после молитвы главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщает РИА «Новости».

Зеленский объяснил, что выпуск был подготовлен без его участия, и он не знал об этих кадрах. После программы ему позвонили и попросили прокомментировать инцидент.

«Там такая ситуация, мусульманский мир. Вот что меня остановило. Я сказал, что не знаю, в чем там суть, что пересмотрю эту историю», — сказал Зеленский в эфире телеканала «112».

Политик назвал вопросы религии «очень болезненной темой». По его словам, задевать другие религиозные интересы «некрасиво и просто нехорошо».