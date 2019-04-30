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«Перед всем мусульманским миром»: Зеленский извинился за видео с плачущим Кадыровым 

Рамблер + ещё 11 26 минут назад
Избранный президент Украины Владимир Зеленский извинился за использование в программе «ЧистоNews» кадров с плачущим после молитвы главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщает РИА «Новости».
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Зеленский объяснил, что выпуск был подготовлен без его участия, и он не знал об этих кадрах. После программы ему позвонили и попросили прокомментировать инцидент.
«Там такая ситуация, мусульманский мир. Вот что меня остановило. Я сказал, что не знаю, в чем там суть, что пересмотрю эту историю», — сказал Зеленский в эфире телеканала «112».
Политик назвал вопросы религии «очень болезненной темой». По его словам, задевать другие религиозные интересы «некрасиво и просто нехорошо».
«Перед всем мусульманским миром я за наших ребят хочу попросить прощения», — сказал Зеленский.
Украина , В мире , Чеченская Республика
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