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«Путин готовит обоснование нового витка военной агрессии»: Порошенко обсудил с Зеленским политику Кремля 

Рамблер 18 минут назад
Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил Владимиру Зеленскому и поздравил его с победой на президентских выборах, официальные результаты которых были объявлены 30 апреля.
По словам Порошенко, соперничество между ним и Зеленским осталось в прошлом.
«Сейчас мы должны продемонстрировать всем нашим партнерам единую украинскую позицию в то время, когда раздачей российских паспортов на оккупированных территориях Кремль осуществляет очередной этап гибридной войны против Украины», — написал Порошенко в Facebook.
По словам украинского президента, выдачей российских паспортов «Путин готовит обоснование нового витка военной агрессии».
Порошенко выразил надежду, что избранный президент Украины поддержит его позицию по отношению к России и не позволит «Путину воспользоваться переходным периодом на Украине, нашим демократическим процессом передачи власти».
Действующий президент также сообщил, что договорился встретиться с Владимиром Зеленским в ближайшее время.
Комментарии1
Украина , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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