«Путин готовит обоснование нового витка военной агрессии»: Порошенко обсудил с Зеленским политику Кремля

По словам Порошенко, соперничество между ним и Зеленским осталось в прошлом.

«Сейчас мы должны продемонстрировать всем нашим партнерам единую украинскую позицию в то время, когда раздачей российских паспортов на оккупированных территориях Кремль осуществляет очередной этап гибридной войны против Украины», — написал Порошенко в Facebook.

По словам украинского президента, выдачей российских паспортов «Путин готовит обоснование нового витка военной агрессии».

Порошенко выразил надежду, что избранный президент Украины поддержит его позицию по отношению к России и не позволит «Путину воспользоваться переходным периодом на Украине, нашим демократическим процессом передачи власти».

Действующий президент также сообщил, что договорился встретиться с Владимиром Зеленским в ближайшее время.