«Владимир не готов»: Жена Зеленского ответила на вопрос о контактах с Россией

Супруга Владимира Зеленского Елена в интервью американскому изданию The Daily Beast заверила, что избранный президент Украины не пойдет на уступки России.

При этом будущая первая леди Украины сообщила, что Зеленский готов к диалогу с Москвой, но не один на один, а при участие международных партнеров.

«Невозможно начать с нуля. Не думаю, что в ближайшее время будут прямые двусторонние переговоры. Владимир не готов к реверансам перед агрессором, но готов вести переговоры с Россией в присутствии международных лидеров», — приводит ее слова «Газета.ру».

Ранее в интервью украинской службе «Би-би-си» Елена Зеленская призналась, что боится политики и после избрания своего мужа на пост президента хотела бы остаться в тени и продолжить работу сценаристом «95 Квартала».