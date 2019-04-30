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«Владимир не готов»: Жена Зеленского ответила на вопрос о контактах с Россией 

Рамблер 20 часов назад
Супруга Владимира Зеленского Елена в интервью американскому изданию The Daily Beast заверила, что избранный президент Украины не пойдет на уступки России.
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При этом будущая первая леди Украины сообщила, что Зеленский готов к диалогу с Москвой, но не один на один, а при участие международных партнеров.
«Невозможно начать с нуля. Не думаю, что в ближайшее время будут прямые двусторонние переговоры. Владимир не готов к реверансам перед агрессором, но готов вести переговоры с Россией в присутствии международных лидеров», — приводит ее слова «Газета.ру».
Ранее в интервью украинской службе «Би-би-си» Елена Зеленская призналась, что боится политики и после избрания своего мужа на пост президента хотела бы остаться в тени и продолжить работу сценаристом «95 Квартала».
Украина , Видео , В мире
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