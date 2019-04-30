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Будущая первая леди Украины высказалась о развитии отношений с Россией 

Газета.Ru 12 минут назад
Будущая первая леди Украины Елена Зеленская дала интервью американскому изданию The Daily Beast.
По ее словам, избранный президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на уступки России.
«Невозможно начать с нуля. Не думаю, что в ближайшее время будут прямые двусторонние переговоры. Владимир не готов к реверансам перед агрессором, но готов вести переговоры с Россией в присутствии международных лидеров», — сказала Елена Зеленская.
По ее словам, будущий президент Украины Владимир Зеленский никогда не станет чьей-то марионеткой.
Ранее Politico рассказал о неоднозначности победы Зеленского для России.
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