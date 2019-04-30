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Украину без Крыма показали в аэропорту «Борисполь» 

Газета.Ru 41 минуту назад
На Украине нацполиция начала уголовное производство после того, как в аэропорту "Борисполь" показали видеоролик с картой страны без Крымского полуострова. Об этом сообщает "112 Украина".
Отмечается, что об этом стало известно 29 апреля после обращения одного из пассажиров.
"Полицейские документируют факт распространения незаконного видеоконтента и опрашивают работников аэропорта, устанавливают лиц, которые монтировали и предоставили проморолик для размещения", — говорится в сообщении.
По предварительной информации, с предложением разметить эту видеозапись в аэропорт обратились из министерства информационной политики.
Ранее сообщалось, что в Киеве на одном из избирательных участков повесили украинскую карту, на которой не было Крымского полуострова.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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Комментарии32
Украина , Видео , В мире , Республика Крым
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