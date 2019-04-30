Украину без Крыма показали в аэропорту «Борисполь»

На Украине нацполиция начала уголовное производство после того, как в аэропорту "Борисполь" показали видеоролик с картой страны без Крымского полуострова. Об этом сообщает "112 Украина".

Отмечается, что об этом стало известно 29 апреля после обращения одного из пассажиров.

"Полицейские документируют факт распространения незаконного видеоконтента и опрашивают работников аэропорта, устанавливают лиц, которые монтировали и предоставили проморолик для размещения", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, с предложением разметить эту видеозапись в аэропорт обратились из министерства информационной политики.

Ранее сообщалось, что в Киеве на одном из избирательных участков повесили украинскую карту, на которой не было Крымского полуострова.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.