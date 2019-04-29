Президент Украины Петр Порошенко во время выступления во Львове заявил, что украинские власти не намерены "раздавать россиянам" гражданство, так как его взяло бы все население России, которое он оценил в 140 миллионов человек. Слова Порошенко передает РИА "Новости".
Президент подчеркнул, что гражданство Украины является "святым" и оно "лучше" российского, не уточнив, чем именно.
"Украинское гражданство это большая честь", — добавил Порошенко.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если у россиян и украинцев будет общее гражданство, то они только окажутся в выигрыше.