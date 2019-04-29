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Порошенко: 140 миллионов россиян взяли бы «святое гражданство» Украины 

Газета.Ru 46 минут назад
Президент Украины Петр Порошенко во время выступления во Львове заявил, что украинские власти не намерены "раздавать россиянам" гражданство, так как его взяло бы все население России, которое он оценил в 140 миллионов человек. Слова Порошенко передает РИА "Новости".
Президент подчеркнул, что гражданство Украины является "святым" и оно "лучше" российского, не уточнив, чем именно.
"Украинское гражданство это большая честь", — добавил Порошенко.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если у россиян и украинцев будет общее гражданство, то они только окажутся в выигрыше.
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Украина , Видео , В мире , Петр Порошенко , Владимир Путин , РИА Новости , Львов
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