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Штаб Зеленского обвинил Порошенко в сотрудничестве с российскими СМИ 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Штаб победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского обвинил действующего главу государства Петра Порошенко в сотрудничестве с российскими СМИ с целью дискредитации шоумена.
«В течение последних нескольких дней, людьми из окружения Петра Порошенко было сфабриковано сразу несколько откровенно лживых новостей, которые, тем не менее, разошлись в СМИ. В том числе, российских», — говорится в заявлении штаба Зеленского в социальной сети Facebook.
Как считают в команде Зеленского, это свидетельствует о том, что Порошенко сотрудничает с российскими медиа-ресурсами для дискредитации новоизбранного украинского лидера.
«Некоторые не готовы с достоинством принять своё поражение, его окружение мутит прозрачную воду, пытаясь скрыть собственные недобросовестные действия», — отметили в штабе.
Сторонники Зеленского подчеркнули, что подобные провокационные действия не останутся без наказания, в том числе уголовного.
Ранее Зеленский рассказал о «секте» аферистов, которые обращаются от его имени в областные советы, к судьям, прокурорам и представителям бизнеса.
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Украина , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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