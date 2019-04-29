Штаб Зеленского обвинил Порошенко в сотрудничестве с российскими СМИ

«В течение последних нескольких дней, людьми из окружения Петра Порошенко было сфабриковано сразу несколько откровенно лживых новостей, которые, тем не менее, разошлись в СМИ. В том числе, российских», — говорится в заявлении штаба Зеленского в социальной сети Facebook.

Как считают в команде Зеленского, это свидетельствует о том, что Порошенко сотрудничает с российскими медиа-ресурсами для дискредитации новоизбранного украинского лидера.

«Некоторые не готовы с достоинством принять своё поражение, его окружение мутит прозрачную воду, пытаясь скрыть собственные недобросовестные действия», — отметили в штабе.

Сторонники Зеленского подчеркнули, что подобные провокационные действия не останутся без наказания, в том числе уголовного.

Ранее Зеленский рассказал о «секте» аферистов, которые обращаются от его имени в областные советы, к судьям, прокурорам и представителям бизнеса.