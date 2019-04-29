Саакашвили назвал Путина троллем

Бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал призыв вернуть ему украинское гражданство, который озвучил российский лидер Владимир Путин . Саакашвили написал на своей странице в Facebook, что Путин «токсичен» для украинцев и пытается использовать эту «токсичность» и «ненависть» к нему, чтобы «замазать своего врага».

«Так вот, новоиспеченный тролль, Владимир Владимирович, я достаточно опытен чтобы за этими маневрами видеть приемы вашей политики двойных стандартов», — заявил Саакашвили. По его словам, Путин потребовал от своего «оппонента» Зеленского обеспечить его возвращение, «надеясь, что он побоится это сделать».

«Теперь это не ваше дело! Мы с украинцами разберемся сами!» — заключил бывший президент Грузии.

Ранее 29 апреля Путин заявил, что было бы справедливо вернуть украинский паспорт Саакашвили, «который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем». Таким образом он отреагировал на заявление Зеленского о решении России ввести упрощенный порядок предоставления гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Зеленский посоветовал Москве не «соблазнять» украинцев, которые понимают, что гражданство России означает отсутствие «мирных протестов, конкурентных выборов, естественных прав и свобод человека».

Указ о гражданстве для жителей Донбасса Путин подписал 24 апреля. По его словам, решение носит гуманитарный характер.

21 апреля Зеленский выиграл выборы президента Украины, набрав во втором туре 73,22 процента голосов.