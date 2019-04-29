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Порошенко уверен, что никто не сможет украсть у Украины её достижения 

RT на русском + ещё 1 29 минут назад
Президент Украины Пётр Порошенко верит, что никто не сможет украсть у государства его достижения. Кроме того, действующий лидер выразил уверенность в том, что Украина продолжит двигаться в Европу.
«Убеждён, что вместе мы не дадим никому украсть те достижения, которые мы достигли за последние пять лет. Мы вместе, бок о бок будем двигать Украину дальше в Европу», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Порошенко заявил, что празднование Пасхи в стране в 2019 году было «уникальным», так как «впервые со времён Крещения» у Киева есть «собственная независимая автокефальная церковь».
В свою очередь, глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион выразил надежду, что Владимир Зеленскиё во время работы на посту президента Украины сможет исправить ошибки, допущенные предыдущей командой.
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Украина , В мире , Петр Порошенко , РПЦ , РИА Новости
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