«Мы вместе»: Порошенко дал обещание во время выступления во Львове

Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что никто не сможет лишить украинцев достижений последних пяти лет. Об этом он заявил во время выступления во Львове , передает РИА «Новости».

«За последние пять лет мы получили огромные шаги на пути возрождения нации — это стало возможным только благодаря поддержке и сплоченности украинцев… Убежден, что вместе мы не дадим никому украсть те достижения, которые мы достигли за последние пять лет», — сказал Порошенко.

Он заверил, что при поддержке граждан страны будет «двигать Украину дальше в Европу».

Напомним, что Львовская область стала единственным регионом Украины, где Порошенко набрал большинство голосов во втором туре выборов президента.