Новый украинский президент будет таким же, как старый

В канун Пасхи избранный шестым президентом Украины Владимир Зеленский ответил на выдачу Россией паспортов жителям ЛНР и ДНР. Его риторика свидетельствует: новый руководитель Украины отличаться от старого практически не будет

Несмотря на то, что за несколько дней до Пасхи Владимир Зеленский отправился в Турцию , из украинской политической жизни он не выпал. Более того, он умудрился чуть ли не учинить международный скандал, выступив с комментарием к заявлению президента России Владимира Путина . Правда, комментарий этот он сделал через соцсети.

«Отличие Украины, в частности, заключается в том, что мы, украинцы, имеем в своей стране свободу слова, и свободные СМИ, и интернет. Поэтому мы прекрасно знаем, что на самом деле предоставляет российский паспорт. Это право быть арестованным за мирный протест. Это право не иметь свободных и конкурентных выборов. Это право вообще забыть о наличии естественных прав и свобод человека. Поэтому не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать «новой нефтью», в которую власти России пытаются превратить собственный народ. Украинцы — это свободные люди в свободной стране. Независимой, суверенной и неделимой. Гражданство Украины — это свобода, достоинство и честь. Это то, что мы защитили и будем защищать. Украина не откажется от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран», — написал в своем Facebook Зеленский.

Так политик отреагировал на выдачу российских паспортов жителям ЛНР и ДНР.

Он заявил, что по-прежнему готов к диалогу. Но при этом очень нелестно охарактеризовал власти РФ.

«Мы будем предоставлять убежище и помощь всем — всем, кто готов сражаться бок о бок с нами за нашу и вашу свободу. Мы будем предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов. В первую очередь — россиянам, которые сегодня страдают едва ли не больше всех», — отметил Зеленский.

Такой ответ человека, победившего на выборах с результатом в 73% голосов действующего президента Петра Порошенко , славного своей воинственной риторикой в адрес России, многих обескуражил. Оказалось, победитель не сильно-то отличается от побежденного.

Дерзкий, как пуля резкий

Резкость заявлений Зеленского удивила даже его противников в сети — «порохоботов». Так, соосновательница издания «Буквы» Екатерина Рошук отметила, что Зеленский сделал то, что противоречило чаяниям его избирателей.

«Когда половина проголосовавших за тебя ждет, что ты готов на все, чтобы закончить войну (даже встать на колени перед Путиным), а ты Путину ультимативно хамишь на украинском в "Фейсбуке", это не в плюс твоему рейтингу. При этом большинство не верит, что ты сам написал пост. А ты язвишь в комментариях, заявляя, что неплохой автор. Зе команда, заберите у босса "Фейсбук". Оправдываться в комментариях — это не уровень президента», — указала она.

А другие даже в этой жесткой риторике Зеленского усмотрели «зраду».

«Глупость, к сожалению, станет государственной политикой. В ответ на намерение Путина выдавать российские паспорта украинцам на Украине Зеленский намерен выдавать украинские паспорта россиянам… тоже на Украине. Эгей, новоизбранные, вы там Путину «ответки» или подарки готовите? Представляете себе количество российских «диссидентов» в звании от прапорщика до полковника ФСБ, ГРУ и других полезных аббревиатур в очереди за украинским паспортом? Не представляете? Я так и думал. После этого заявления в Кремле под хохот открывали шампанское, а не заседание Совета безопасности. Готов он к переговорам, ага», — заявил народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Владимир Арьев.

В общем, пресловутые 25% не поняли и не приняли жесткое заявление Зеленского. Да и противники действующего президента Порошенко были, мягко говоря, фраппированы.

Не тот, за кого себя выдавал

Юрист Татьяна Монтян уверена: последние выступления Зеленского оттолкнут от него людей.

«Уже многих трындеж твой и твоей команды убедил, что надо валить из страны», — обратилась она к Зеленскому.

Она также высмеяла заявление Зеленского о свободе слова в стране.

«Какая, к черту, свобода слова. Ты хоть в курсе, какое количество народа на Украине сидит или уже отсидело просто за высказанное мнение? Коцаба вон отсидел 524 дня просто за антивоенный ролик на YouTube. А сколько народа внесено на «Миротворец»?! Твою жену как внесли туда, так и вынесли, а я там, например, нахожусь с 2014 года. Ты хоть в курсе, что в безобиднейшие российские соцсети типа «Одноклассников» и «ВКонтакте» люди входят через VPN? Какие, к черту, свободные СМИ, свобода слова и интернет? На Украине даже запретили книги киевлянина Михаила Булгакова!» — отметила Монтян в обращении к Зеленскому.

Она высмеяла все обращение Зеленского, подчеркнув, что не Украине с ее уровнем свобод критиковать Россию.

Впрочем, некоторые украинцы, которые жестко критиковали Порошенко, это заявление Зеленского восприняли спокойно.

«В последнее время многие спрашивают: не разочаровался ли я в Зеленском? Нет. Потому что я в нём и не очаровывался. Более того, глядя на всё происходящее, я вздыхаю с облегчением. Команда Зеленского (читаем: Коломойский, но это не точно) могла повести себя умно и создать для нас существенные угрозы, переманив в лагерь умеренных политических украинцев многих разочарованных «ватников». Вместо этого они решили вести себя так, как они себя ведут. Такими темпами Зеленский придёт на парламентские выборы где-то эдак с 7% голосов, а то и вообще пролетит мимо Рады, как фанера даже не над Парижем, а над Горишними Плавнями», — отметил главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев.

По его словам, проигрыш Зеленского на выборах в парламент — это даже хорошо.

«Украинские олигархи — кто угодно, но не идиоты. Они быстро поймут: тот, кого поддерживают "ватники" Юго-Востока, выигрывает выборы. Тот, в ком они разочаровывюется, исчезает в сливном отверстии унитаза. Это правильные рефлексы. Их нужно развивать и укреплять. И Владимир Зеленский нам в этом поможет. Если, конечно, не усвоит их первым», — подытожил Ткачев.

В общем, новоизбранный президент со своей грозной риторикой не только выставляет себя глупо, но и отталкивает своих избирателей. С другой стороны, связанный с этим крах Зеленского на выборах в парламент лишь в очередной раз покажет: тот, кто пренебрегает жителями Юго-Востока и начинает говорить то, что хотят слушать лишь во Львовской области и некоторых других регионах, обречен на поражение.

Зеленский поступил странно: выиграв у русофоба Порошенко на выборах с трехкратным преимуществом, он взял на вооружение порошенковскую риторику. Логики в таком поведении не прослеживается.